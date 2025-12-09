Город Северск в Донецкой области фактически уже захвачен россиянами.

Так утверждает народный депутат Марьяна Безуглая в своем телеграм-канале.

"Командование скрывает и лжет", – добавила она, опубликовав карту боевых действий.

Напомним, украинский военный телеграм-канал Deep State пишет, что российскими войсками захвачена как минимум половина Северска.

Генштаб эти сообщения не подтверждал.

Ранее военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке заявил, что россияне прошли большую часть Северска и переправились через реку Бахмутовку на его западной окраине. По словам Рёпке, украинская линия обороны в Cеверске "рушится".

Тем временем главком ВСУ Александр Сырский вновь сообщил, что в Донецкой области город Покровск не захвачен, а соседний с ним Мирноград не окружён.

Война в Украине идет 1385-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 9 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Российские войска продвинулись под Северском в Донецкой области, к югу от Константиновки и в районе Ямполя на лиманском направлении. Кроме того, украинские СМИ сообщили, что ВСУ вывели войска с южных позиций под Покровском и Мирноградом, чтобы избежать окружения.

