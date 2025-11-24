Замкомандира Третьего армейского корпуса ВСУ Максим Жорин заявил об ухудшении ситуации на фронте.

Об этом офицер пишет в своём телеграм-канале.

"Пока все обсасывают переговоры и каждый пункт отдельно, фронт никуда не делся. И ситуация там двигается только в худшую сторону. На некоторых участках, в отсутствие срочных изменений, будет уже критическая ситуация. На самом деле такой скорости продвижения врага я давно не помню. Вопрос сейчас не в потере отдельных населённых пунктов, а в целом в значительном улучшении оперативного положения врага на целых направлениях", – написал Жорин.

Ранее служащий ВСУ сообщил о полной потере Покровска Донецкой области.

Война в Украине продолжается 1370-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 24 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Накануне в воскресенье Россия официально заявила о захвате нескольких населённых пунктов Украины. Как утверждается, в Днепропетровской области взяты сёла Отрадное и Тихое, расположенные близ ключевого посёлка Покровское, а у Северска Донецкой области оккупировано село Пазено. Потенциально это создает угрозу глубокого охвата противником северского участка. Оба продвижения РФ Киев не подтверждал.

