В Донецкой области войска РФ продвинулись в Покровске и вокруг него, а также южнее городской агломерации в Даченском.

Об этом сообщает военный обозреватель Deep State, публикуя карту боевых действий.

Также к северу от Покровска увеличилась серая зона, которая формирует свободный коридор около километра.

Ранее в ВСУ сообщили, что Десантно-штурмовые войска Украины держат центр и север Покровска, препятствуя наступлению РФ.

"Это позволило заблокировать попытки российских войск сосредоточить силы, которые безуспешно пытаются усилить давление на северную часть города", – заявили в ВСУ.

Война в Украине продолжается 1369-й день. Мы следим за последними новостями воскресенья, 23 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Накануне ночью российские "Шахеды" нанесли удар по пункту пропуска "Орловка" в Одесской области, который находится на границе с Румынией. В результате атаки контрольно-пропускной пункт на паромной переправе через Дунай остановил свою работу.

