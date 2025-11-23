Украинские войска удерживают центр и северную часть Покровска, блокируя накопление российских войск.

Об этом сообщает пресс-служба 7-го корпуса ДШВ в своём телеграм-канале.

Как сообщили в ведомстве, Силы обороны сдерживают армию РФ и проводят поисково-ударные действия для ликвидации российских подразделений в Покровске. В центре города сохраняются украинские позиции, продолжаются стрелковые бои, и противнику не удаётся закрепиться.



При этом отмечается, что подразделение штурмового полка "Скала" провело зачистку в районе железнодорожного вокзала, Покровского педагогического училища и сквера Соборный.

"Это позволило заблокировать попытки российских войск сосредоточить силы, которые безуспешно пытаются усилить давление на северную часть города" - говорится в публикации.

Также сообщается, что с начала ноября украинские военные в Покровске уничтожили 388 российских солдат, ещё 87 получили ранения.

Напомним, что недавно некоторые украинские военные заявляли о полной потере Покровска.

По карте DeepState почти весь город находится либо в "серой зоне", либо под контролем РФ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные в Покровске могут самостоятельно принимать решение о выводе сил, когда сочтут это необходимым.