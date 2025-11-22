Итак, появляется все больше свидетельств о том, что и украинские власти, и европейские лидеры знали о мирном плане Трампа еще с конца октября.



И это позволяет несколько под другом углом посмотреть на события, которые произошли за последний месяц в Украине.



Прежде всего, на события на фронте. Напомним, что как в раз в конце октябре-начале ноября резко ухудшилась ситуация для украинских войск в агломерации Покровск-Мирноград.

В Украине стали все чаще раздаваться призывы дать команду на вывод оттуда подразделений ВСУ, чтоб они не попали в окружение. Но военно-политическое руководство страны не давало такой приказ, а наоборот, отправляла войска в контратаки, чтоб разжать клещи. Что, однако, до сих пор не удалось.

Аналогичной была тактика и на других направления ("держим позиции любой ценой и контратакуем"). Но, по оценке украинских экспертов, она дала обратный результат – в контратаках подразделения ВСУ были обескровлены, что привело к ускорению продвижения россиян и к проблемам на больших участках фронта.



Как бы отвечая на критику такой тактики Зеленский в начале ноября заявил, что битва за Покровск имеет огромное значение, так как, по мнению президента, в случае взятия города, Россия может это использовать для продвижение на Западе нарратива, что РФ рано или поздно захватит весь Донбасс, а потому на Киев западным партнерам нужно надавить, чтоб он согласился вывести войска из Донецкой области, выполнив тем самым главное условие РФ для прекращения огня.



Тогда это заявление прозвучало непонятным для многих – каким образом потеря Покровска и Мирнограда может столь кардинально повлиять на позицию Запада?



Однако, если исходить из того, что Зеленский знал о подготовке нового плана Трампа, то можно предположить, что президент Украины, отдавая приказ удерживать любой ценой позиции в Покровске, пытался убедить Белый дом, что у ВСУ не такое уж плохое положение на поле боя и есть еще "карты на руках". Впрочем, судя по тому, что Трамп все ж таки предъявил Киеву в ультимативной форме свой мирный план, убедить президента США Зеленский не смог.



Также по-новому можно взглянуть и на ситуацию с коррупционным скандалом.



Как мы уже писали, существует две версии о его связи с мирным планом Трампа.



По первой версии, его инициировал Трамп, используя влияние американцев на НАБУ и САП, с целью принудить Зеленского к принятию плана.



Вторая версия, прямо противоположная – скандал инициировали европейцы и западная "партия войны". Зная о подготовке плана Трампа и допуская, что Зеленский под давлением Вашингтона может его принять, эти силы решили максимально ослабить позиции президента Украины, чтоб он не смог совершить резкий разворот и согласиться на требования Трампа по условиям мира.



В недрах "антизеленской коалиции" недавно возникла еще и третья версия. Ее озвучила, в частности, директор грантового Центра по борьбе с коррупцией Дарья Каленюк.

Она предположила, что сам Зеленский и его окружение после начала коррупционного скандала дали через Умерова сигнал Трампу, что они готовы принять его мирный план в обмен на гарантии безопасности для себя (в связи с этим она упоминает сообщения СМИ о том, что по настоянию Киева из плана убрали пункт об аудите международной помощи Украине и добавили пункт об амнистии за все действия, совершенные во время войны). После чего Трамп и дал отмашку на старт процессу.



Впрочем, какие бы ни были мотивы у тех, кто инициировал коррупционный скандал, главное – новая объективная реальность, которую он создал в Украине.



Она заключается в резком ослаблении внутриполитических позиций Зеленского. В такой ситуации темы рейтингов, подготовки к послевоенным выборам и прочего для президента и его ближайшего окружения постепенно отходят на второй план.

И основными становятся куда более приземленные вопросы гарантий личной безопасности. И решения Зеленского по мирному плану, во-многом, и будет определяться тем, кто ему о таких гарантиях (и о рисках, в случае их отсутствия) наиболее убедительно расскажет.