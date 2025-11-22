Подписание мирного плана президента США Дональда Трампа по большинству из пунктов - это полномочия Верховной Рады, а не президента. Парламент же их не поддержит.

Об этом заявил народный депутат Сергей Нагорняк.

По его словам, фракция "Слуга народа", как и вся остальная Рада не готова идти на уступки, которых требует США.

Отметим, что формально действительно многие пункты мирного плана Трампа подлежат утверждению через парламент.

Однако некоторые пункты президент может выполнить и сам. Например, отдать приказ на вывод войск из Донецкой области.

Также отметим, что в Раде звучат и иные оценки мирного плана Трампа.

Нардеп Алексей Гончаренко не считает план американского лидера капитуляцией Украины.

Он призывает реалистично посмотреть на вещи.

"По мирному договору: Давайте будем реалистами. Хотелось быть на танках в Москве? Очень. Хотелось, чтобы в Энергоатоме не воровали деньги друзья Президента? Очень. Но в жизни либо то, либо другое. Власти избрали не танки в Москве, а чтобы друзья Президента стали богатыми. Потому и таков мирный договор", - пишет Гончаренко.

По его мнению, план для Украины "очень неприятный", но над ним надо работать.

"Мирный план не может понравиться нам. К сожалению. Просто потому, что мы не стоим на танках под Москвой. Мирный план не капитуляция. Украина сохраняет свой суверенитет и независимость. Но, конечно, он очень неприятен. Там есть пункты, которые нужно подправить и побороться. Где нужно найти компромисс. Украине нужен мир, а не война. Поэтому наша задача сделать все, чтобы он наступил. Не писать, какой глупый Трамп. Трамп управляет самой большой и величайшей страной мира. И его здание не обстреливают из артиллерии. И шахеды не прилетают каждый день", - пишет Гончаренко.

Ранее Трамп подтвердил, что требует от Украины до четверга согласиться на его мирный план.

Подробнее о ситуации вокруг мирного плана Трампа мы писали в отдельном материале.