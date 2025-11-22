Вашингтон потребовал от Украины и Европейского Союза без обсуждений принять план президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Financial Times.

Газета приводит подробности вчерашней встречи представителей США и Европы в Киеве. Там американцы сообщили европейским чиновникам, что их план "почти не подлежит обсуждению".

Представитель Трампа, министр армии США генерал Дэниел Дрисколл предупредил, что "Вашингтон проявит минимум гибкости". "Мы не ведём переговоры о деталях", - сказал он, по словам европейского чиновника.

Один из европейцев охарактеризовал тон встречи, которая прошла в украинском посольстве США, как "тошнотворный".

"Дискуссия быстро вышла из-под контроля. Дэвис (поверенная США в Украине - Ред.) сказала собравшимся в особняке, что "как бы мы ни поддерживали продолжение войны Украиной, есть пределы… Есть серьёзные признаки того, что Россия располагает мощной индустриальной базой, и вопрос лишь во времени, когда Украине придётся заключать соглашение", - цитирует газета участника встречи.

Затем на встречу пришел Дрисколл и с порога заявил, что "нужно заканчивать это дерьмо".

"Вооружённые силы США любят Украину и поддерживают её, но честная военная оценка США такова: Украина находится в очень плохом положении, и сейчас — лучшее время для мира", - сказал министр.

Он добавил, что гарантии безопасности - это часть американского плана, и они будут обсуждаться с Европой и Украиной в ближайшие дни.

Дэвис и Дрисколл настаивали, чтобы президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашение до четверга.

"У нас узкое окно для мира — президент Трамп хочет мира сейчас. Чем больше поваров на кухне, тем сложнее управлять процессом", - заявил генерал.

Послы ЕС, присутствовавшие на встрече, назвали посылы США "шокирующими". При этом бывший там американский чиновник сказал, что встреча была "позитивной, прямой и уважительной".

Но, судя по всему, на встрече действительно состоялся весьма напряженный обмен мнениями.

Европейские дипломаты заявили, что США используют политическую слабость Зеленского на фоне внутреннего коррупционного скандала, чтобы навязать Украине соглашение. Также послы ЕС охарактеризовали предложение США как "стратегическую победу России". Дэвис возразила, что потеря Россией миллиона солдат не является победой.

В конце встречи европейцы заявили, что вместо сделки сейчас необходимо усилить давление на Россию. Американцы возразили, что план Трампа - "лучшее, на что Украина может рассчитывать".

Напомним, вчера в обращении к украинскому народу Владимир Зеленский заявил, что Украине приходится выбирать между сохранением достоинства и риском потерять ключевого партнёра в лице США.

Президент США, комментируя это заявление, дал понять, что Киев должен принять присланный из Вашингтона мирный план.