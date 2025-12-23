Во вторник, 23 декабря, в Украине идет 1399-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 23 декабря

12.02 Кадры многоэтажки в Святошинском районе Киева, в крышу которой ударила "Герань".

11.46 В ходе ночной атаки были поражены сети и подстанции, связанные с АЭС, поэтому они снизили генерацию электроэнергии, сообщил и.о. министра энергетики Артем Некрасов.

Увеличение мощности будет происходить постепенно по мере ремонта поврежденных сетей.

11.37 Воздушные силы ВСУ сообщают, что этой ночью сумели сбить 587 из 635 дронов и 34 крылатые ракеты из 35.

Не были сбиты три "Кинжала", но заявляется, что они не достигли целей.

Зафиксировано попадание ракет и 39 ударных БПЛА на 21 локации, падение сбитых (обломков) – на 8 локациях.

11.32 Минобороны РФ заявляет, что этой ночью российские войска били не только по объектам энергетики, а также по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

Украина подтверждала прилеты только по объектам энергетики.

11.27 Украинских мужчин выводили за границу в ЕС через нерабочую газовую трубу, сообщает СБУ.

По подозрению в организации схемы на Закарпатье задержан 62-летний перевозчик из Львова.

По версии следствия, он доставлял мужчин в западный регион, прокладывал им маршрут через трубу, а в ЕС их встречал его знакомый из Покровска, который занимался поиском потенциальных клиентов в ТикТоке.

11.17 Вертолет Ми-24 разбился 17 декабря из-за столкновения с "Геранью" в Черкасской области, сообщил брат погибшего командира экипажа, героя Украины Александра Шемета.

"Вечером поступил приказ вылететь на перехват "Шахедов". Борт поднялся, поддерживал связь с пунктом управления. Впоследствии на пункте управления вертолет на радаре не фиксировался. Это говорит о том, что он уже упал. Подтверждение гибели есть. На месте падения найдены четыре трупа. Все члены экипажа погибли. Это уже факт", — сообщил Юрий Шемет.

По его данным, "Герань" не была видна на пункте управления. Предварительный анализ показал, что все параметры работали нормально, а потому это не неисправность вертолета или ошибка пилота.

"Видимо, "Шахед" летел очень низко. Те люди, которые проводили расследование, говорят, что такого они раньше не видели. Вертолет так сильно поврежден, что его, можно сказать, полностью разорвало на куски. Тела очень обгорели. Какой именно "Шахед" попал в вертолет, также пока мне неизвестно", — сообщил Шемет.

Александр Шемет получил звание героя Украины после последнего авиапрорыва на "Азовсталь" в Мариуполе 5 апреля 2022 года.

11.00 Во время ночной атаки были поражены теплоэлектростанции ДТЭК, сообщает компания.

10.40 Помимо Ровенской, почти полностью обесточены Тернопольская и Хмельницкая области, сообщает Минэнерго.

10.29 В Ровенской области около 300 тыс. потребителей остались без света в результате удара по объекту энергетики, уточняет ОВА.

Как сообщало "Укрэнерго", без света почти вся область.

10.16 В результате ночной атаки на энергетику почти полностью обесточены потребители в Ровенской области, также начались отключения в Винницкой, Хмельницкой, Черниговской, Житомирской, Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях, сообщает "Укрэнерго".

10.08 Этой ночью по Украине были выпущены более 600 дронов и десятки ракет, сообщила премьер Свириденко.

Больше всего пострадали энергетические объекты в западных областях Украины, по всей территории страны применяются графики аварийных отключений.

10.01 В результате ночной атаки в Житомирской области погиб четырехлетний ребенок, в Хмельницкой - пожилая женщина, в Киевской - еще одна женщина, сообщают ОВА.

9.56 В Черниговской области беспилотники поразили энергообъект в Новгороде-Северском, сообщает ОВА.

В регионе ввели аварийные отключения света.

9.51 Момент прилета "Шахеда" по многоэтажке в Святошинском районе Киева.

В столице уже пятеро раненых, сообщает КГВА.

9.37 В Киеве "Шахед" упал на крышу дома, зацепившись за дерево, сообщают местные паблики.

9.35 Армия РФ впервые за долгое время продвинулась на севере Сумской области около Юнаковки, а также юго-западнее Северска, сообщает Deep State.

9.29 Во Львовской области ночью беспилотники атаковали объект энергетики, "есть последствия", сообщает ОВА.

Напомним, в ряде областей начались экстренные отключения света.

9.28 Под Киевом после атаки БпЛА сгорел частный дом.

9.16 В Буденновске Ставропольского края РФ дроны нанесли удар по промышленному предприятию, сообщают местные власти.

По данным пабликов, горит нефтехимический завод "Ставролен", который производит, в том числе, детали для дронов.

9.06 "Шахед" в Киеве упал около многоэтажки в Святошинском районе, сообщают местные паблики.

9.05 В Киеве возле метро Святошино обломок ранил женщину, сообщают местные паблики.

8.44 Мониторинговые паблики сообщают о вероятных новых пусках крылатых ракет.

Также были пуски "Кинжалов".

8.29 "Шахед" над Киевом сегодня утром.

8.24 В Хмельницком дым после прилёта.

8.10 Взрывы в Ровно.

7.57 Взрывы в Бурштыне Ивано-Франковской области.

7.51 В Хмельницком прилёты, после которых в части города пропал свет, пишут местные СМИ.

7.46 Экстренные отключения света ввели в Днепропетровской области.

7.45 В городе Бурштын Ивано-Франковской области отключили горячую воду на фоне воздушной тревоги.

В Бурштыне расположена крупная ТЭС.

7.41 "Укрэнерго" подтвердило аварийные отключения света в отдельных регионах вследствие ракетно-дроновой атаки.

7.30 Внеплановые отключения света начались в Киеве, пишут паблики.

7.22 В Черниговской и Черкасской областях ввели аварийные отключения света.

7.05 Воздушный удар может быть затяжным, написал мэр Ивано-Франковска Марцинкив.

Военный паблик "Николаевский Ванек" предполагает, что основная цель идущей сейчас ракетной атаки - объекты энергетики на западе Украины.

7.00 Ровенскую область атаковали "Шахеды", в областном центре слышали несколько взрывов, пишут местные паблики.

Судя по видео, были прилёты.

6.48 Украина под массированной атакой дронов и ракет.

Под ударами "Шахедов" Киевская, Винницкая, Житомирская и Ровенская области. Через Сумскую область влетели ракеты.