Жесткие отключения электроэнергии, когда света нет по 10 часов в сутки и больше, коснулись не только людей, но и бизнеса.

"В отдельные дни отключают меньше, по 6 часов в сутки, в другие - даже больше, чем население - по 12-13 часов. Причем, если людям хотя бы дают графики отключений, то для бизнеса они практически не работают - могут выключить в любой момент, что сильно усложняет технологические процессы", - говорит глава объединения SAVEФОП Сергей Доротич.

Формально многие предприятия уже давно адаптировались к перебоям с электричеством - установили генераторы, инверторы и пр. Но одно дело, если света нет по 3-4 часа, и другое - когда "автономно" приходится работать фактически весь день.

"Получается, что мы сейчас работаем только на топливо для генераторов. Генератор потребляет 2 литра дизеля в час, то есть, за 10 часов без света - это 20 литров на 1200 гривен в сутки или 36 тысяч в месяц. Для многих наших магазинов это даже больше, чем стоимость аренды", - говорит владелец сети продуктовых магазинов "ИталМаркет" Юнус Зайнитдинов.

По словам вице-президента Всеукраинской ассоциации пекарей Юрия Дученко, работа на генераторах по 6-12 часов в сутки приводит к частым поломкам оборудования, кроме того, пекари уже уменьшили ассортимент.

"Если энергопитание не стабилизируется, могут начаться перебои с хлебом даже в Киеве", - отметил Дученко.

Ассортимент и объемы уменьшают многие предприятия, - говорит Доротич.

"Оставляют только самую ходовую продукцию, но и ее успевают произвести в нужном количестве далеко не всегда", - рассказал нам Доротич.

Юнус Зайнитдинов говорит, что они уже несколько недель не могут получить от поставщика протеиновые батончики, поскольку тот из-за перебоев с электроэнергией сократил объемы производства на 30-40%.

И это при том, что в ценниках уже появилась "генераторная наценка".

"Ценники пересматривают все, повышая их на 5-25% в зависимости от сегмента рынка. Но не всегда все зависит только от цены. Нередко выдать нужные объемы продукции просто невозможно по технологическим причинам", - добавил Доротич.

Ситуация может усугубиться, если правительство реализует свое обещание "высвободить" для населения дополнительно 800 мВт электроэнергии за счет сокращение числа предприятий, отнесенных к критическим. То есть - за счет еще более масштабного отключения бизнеса. Среди предпринимателей уже готовятся в связи с этим к активизации вымогательства взяток со стороны чиновников за то, чтоб их из списка "критических" не исключали.

Разбирались, как украинская экономика работают в условиях жестких отключений электроэнергии и каковы будут их последствия.

Сокращают ассортимент и объемы, растягивают сроки

Казалось бы, украинский бизнес еще с предыдущих блекаутов научился работать без сетевого электричества - поставил генераторы, инверторы, солнечные панели и другие источники бесперебойного питания. Но, как показывает практика, даже они не помогают справиться с жесткими отключениями, которые идут сейчас, когда света нет по 10 часов в сутки и даже больше.

Особенно сложно мелкому бизнесу.

"У меня давно стоит генератор, но работать на нем фактически весь день очень дорого. Когда начались длительные отключения, купил за 1,5 тысячи долларов еще и инвертор. Но его на 10 часов без света тоже не хватает. Получается, сначала работаю на инверторе, а потом приходится запускать еще и генератор. Чтобы инвертора хватало на более продолжительное время не включают отопление и не запускают кофе-машину", - рассказал нам владелец небольшого продуктового магазинчика в Вышгородском районе.

Юнус Зайнитдинов, у которого есть магазин на рынке "Столичный" рассказал, что ранее рынок включал расходы на генератор в общие коммунальные платежи. Но сейчас, когда свет стали отключать надолго, появился отдельный счет.

"Нам выставили 40 тысяч гривен за последний месяц, это очень дорого. Все равно, что нанять дополнительно двоих работников", - говорит предприниматель. В отдельно стоящих магазинах этой сети также приходится включать генераторы, на дизельное топливо для каждого из которых тратят до 1200 гривен в день.

"За месяц получается даже дороже, чем арендная плата. Фактически работаем сейчас только на дизель", - рассказал бизнесмен.

По словам совладелицы "Ведьма-бар Лысая гора" Олеси Остафиевой, в декабре выручка значительно упала, в будние дни касса может быть всего 3 тысячи гривен. "С отключениями света посетителей стало меньше, а каждая смена обходится дороже, чем ранее из-за работы генератора. Получила письмо от администратора с предложением сократить количество рабочих дней в январе с 7 до 6 в неделю, потому что понедельники точно будут убыточными", - говорит Остафиева.

В заведении при работе на генераторе также сократилось меню - не включают пароконвекционные аппараты и кофейные машины.

Многие предприниматели говорят, что из-за таких жестких отключений вся работа идет "как в замедленной съемке". Скажем, в химчистке Persona увеличились сроки выполнения заказов, а в одной из частных клиник при записи на обследования предупреждают, что, если не будет света, то КТ сделать вообще нельзя, а по УЗИ "картинка может быть хуже", поскольку аппарат работает на генераторе хуже.

Есть проблемы и у более крупного бизнеса. К примеру, глава концерна "Ярослав" Александр Барсук жалуется на то, что часто отключают вне графиков.

"Нужно просто сообщить нам за 10 минут до отключения, но никто этого не делает. Для макаронной фабрики отключения вообще очень болезненные, так как в десятки раз растет доля бракованной продукции. Генераторами все перекрыть сложно. По текстильному оборудованию выросло количество поломок оборудования, ремонт которого обходится дорого", - говорит Барсук.

По словам Юрия Дученко, многие хлебозаводы вынуждены работать на генераторах по 6-12 часов в сутки, что массово выводит оборудование из строя. Пекари уже сокращают ассортимент продукции. И, если так пойдет дальше, могут начаться реальные перебои даже с хлебом, причем, не только в небольших населенных пунктах, но и в Киеве.

Многие предприятия уменьшают объемы производства, выбиваясь из графиков. Поэтому заказчики просто не могут вовремя получить товар. Юнус Зайнитдинов говорит, что они ждут протеиновые батончики уже несколько недель, но товара нет, так как производитель сократил объемы на 30-40%.

"Самое плохое в этой истории это то, что выбираться из этой производственной "ямы" придется намного дольше, чем мы туда скатываемся. Восстановить прежние обороты и собрать заново всех заказчиков будет непросто. Кто-то переориентируется на импорт, кто-то сокращает ассортимент в рознице", - добавил Доротич.

Что происходит с ценами

Отметим, что, если в ноябре бизнес только думал, стоит ли повышать цены из-за отключений электроэнергии, то сейчас уже по полной закладывают в прайсы "генераторную наценку".

"Растут расходы, мы не можем работать в минус, поэтому все закладывается в цены", - говорит Зайнитдинов.

По словам Доротича, наценка зависит от конкретного товара. "К примеру, замороженные продукты могут подорожать и на 20-25%, другие продукты питания - на 5-7%", - отметил Доротич.

Уже заметно повышение цен во многих ресторанах - до 10%. Некоторые небольшие кофейни также ввели "генераторную наценку" - плюс 2-3 гривны за чашку кофе "без света".

Подорожание объясняют большими расходами на генераторы.

"Кофе-машина тянет 3 киловатта. Если варить кофе на генераторе, оно получается "золотым"", - жалуется столичный предприниматель Владимир.

Причем, речь идет не только о топливе. Скажем, в сети пекарен "Ваш лаваш" жалуются, что на обслуживание генераторов уже потратили больше 300 тысяч гривен, а в Manana Cafe вынуждены были покупать новые генераторы из-за поломки старых.

В Союзе птицеводов сообщили, что из-за отключений электроэнергии курятина и яйца подорожают на 15-20%.

"Резервные источники питания существенно увеличивают себестоимость продукции и увеличивают риски потери поголовья из-за возможных сбоев в работе техники", - пояснил исполнительный директор этой ассоциации Сергей Карпенко. Также он говорит, что птицефабрики будут уменьшать объемы производства и "корректируют планы по содержанию поголовья".

В целом, по его мнению, отключения электроэнергии в дальнейшем становятся угрозой для самого существования отрасли, поэтому цены на продукцию продолжат расти.

В Нацбанке сообщили, что уже в ноябре из-за перебоев с электроэнергией ухудшились настроения бизнеса. Сети, в частности, ухудшили оценку запасов продукции.

По промышленности индекс ожиданий упал с 48,8% в октябре до 46,8% в ноябре. Бизнес говорит об уменьшении производства и количества новых заказов.

Более свежих данных пока нет, но, как предполагают эксперты, в декабре показатели настроений бизнеса еще больше ухудшатся.

"Плохое настроение" многие предприниматели тоже закладывают в ценники. Ведь непонятно, что будет дальше, и не вырастет ли еще больше "минус" по бизнесу в ближайшие месяцы.

Уже по итогам октября, цены промышленности выросли на 4,9%, а в годовом измерении - на 5,5%.

"Это самый высокий показатель за последние 15 месяцев. В новые ценники заложены в том числе и проблемы с электричеством. Понятно, что, по итогам декабря и 2025 года в целом показатели будут еще хуже. А на потребительском рынке цены промышленности отразятся в течение ближайших месяцев", - говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Как идет пересмотр списков критических объектов

Интересная ситуация складывается вокруг списков предприятий критической инфраструктуры, которые правительство поручило сократить, чтобы дать больше света людям. Во многих регионах в таких списках были не только объекты критической инфраструктуры, но и те, кто "сумел договориться" в том числе, сауны, спортклубы и др.

О пересмотре таких списков сейчас рапортуют во многих областях. К примеру, на днях в Одессе, которую накрыл блекаут, состоялось совещание, в ходе которого решили пересмотреть статус критических объектов, оставив в списке преимущественно больницы, объекты жизнеобеспечения и предприятия ВПК. А остальных грозятся перевести на общие графики. В Полтаве также сейчас "верифицируют" список критических объектов, чтобы "избежать злоупотреблений и несправедливого распределения электроэнергии".

Вместе с тем предприниматели, с которыми пообщалась "Страна", говорят, что на деле пересмотр списков означает лишь "новые ценники" на то, чтобы не отключали или отключали в щадящем режиме.

"Отключают тех, кто не готов платить. Причем вне зависимости от того насколько важна работа этого предприятия для страны и региона. Для тех, кто готов платить тариф повысили в 2-3 раза. За месяц для предприятия средней руки это больше 10 тысяч долларов", - рассказал нам владелец небольшого пищевого предприятия.

В то же время, по его словам, "многие бани и сауны как работали, так и работают", так как в регионах такой бизнеса часто держат местные чиновники.

"Прикорытный" бизнес, как я его называю, по-прежнему со светом. Представьте себе работу саун и бассейнов с подогревом 10 часов в сутки на генераторе. Это огромные деньги, пришлось бы закрыться или вдвое повысить ценник. Но большинство спортклубов и комплексов отдыха даже тариф не поменяли, это значит, что у них все хорошо", - добавил Доротич.

По словам эксперта энергорынка Олега Попенко, в большинстве регионов списки критических объектов действительно сокращают, в некоторых - даже с "перегибами" (к примеру, исключают из них школы), а "выпавших" потребителей переводят на общие графики отключений. "Но насколько честно идет этот пересмотр, во многом зависит от местных властей, которые в свое время эти списки и формировали", - говорит Попенко.