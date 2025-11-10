В Министерстве энергетики подтвердили поражение Трипольской и Змиевской ТЭС.

Об этом заявила глава Минэнерго Светлана Гринчук во время брифинга.

"Ремонтные работы на Трипольской и Змиевской ТЭС, повреждённых в результате последнего российского удара, уже ведутся, пока не могу раскрыть наши планы", - заявила Гринчук.

Председатель Совета украинской Ассоциации возобновляемой энергии Станислав Игнатьев также вспомнил об ударах по двум сверхмощным теплоэлектростанциям: в Киевской области – Трипольская, в Харьковской – Змиевская ТЭС.

Он отметил, что в настоящее время киевляне в среднем 14-16 часов в день проводят без стабильного электроснабжения.

"С чем это связано? Первое – это и погодные условия. Видим сегодня такое туманное утро в Киеве, и в соответствии с этим сверхнизко работают наши солнечные электростанции", – добавил он.

Вчера мы писали, что в результате атаки дронов в Украине была уничтожена теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) компании "Клиар Энерджи", работающая на биомассе.

Перед этим появились кадры горящей Змиевской ТЭС после российского удара.