Погибшими от удара по Славянской ТЭС, о которых ранее заявил президент Украины Владимир Зеленский, оказались энергетики. Погибли два человека - Сергей Дяченко и Михаил Григорьев, еще 5 ранены.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

По предоставленной информации, ударом повреждено оборудование инженерно-лабораторного корпуса.

"Вражеский авиаудар оборвал жизнь двух наших коллег-энергетиков в Донецкой области. Несколько часов назад российские террористы нанесли удар управляемой авиабомбой по территории Славянской ТЭЦ. К сожалению, в результате подлой атаки оборвалась жизнь наших коллег Сергея Дяченко и Михаила Григорьева. Еще пятеро работников станции получили ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, минувшей ночью армия РФ нанесла удары по теплоэлектростанциям ДТЭК в нескольких регионах Украины. Оборудование нескольких ТЭС серьёзно повреждено. Это третья массированная атака на теплоэлектростанции компании за октябрь.

Война в Украине идет 1345-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 30 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги среды, 29 октября. По данным карты Deep State, армия РФ продолжает наступать в Покровске и перерезала основную трассу в город, ведущую из Павлограда. В самом Покровске серая зона резко расширилась на центр и северный район. На юг Покровска зашли пилоты FPV-дронов, которые уничтожают украинскую логистику и бьют по позициям ВСУ. Также россияне продвинулись к югу и северо-востоку от Покровска, обходя Мирноград.

