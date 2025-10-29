Анализируем итоги 1344-го дня войны в Украине.

Ситуация в Покровске

Армия РФ продолжает наступать в Покровске и перерезала основную трассу в город, ведущую из Павлограда. Об этом свидетельствует карта Deep State.

В самом Покровске серая зона резко расширилась на центр и северный район.

Россияне также продвинулись к югу и северо-востоку от Покровска, обходя Мирноград. Расстояние между серой зоной вокруг агломерации теперь менее 3 км.

Также российские войска установили свой флаг на стелу с надписью "Покровск" - предположительно, на западном въезде в город, где летом 2024 года фотографировался Зеленский.

Позже ВСУ смогли сбить этот флаг беспилотником. Под чьим контролем территория вокруг сооружения, сейчас неизвестно.

Deep State пишет, что россияне продолжают накапливать силы в самом Покровске - в городе уже "несколько сотен" российских военных. На юг Покровска зашли пилоты FPV-дронов, которые уничтожают украинскую логистику и бьют по позициям ВСУ. Уже сломана логистика в направлении Мирнограда и всей агломерации города.

Пехота, проникающая в город, действует как ДРГ - "часто они устраивают засады на любые перемещения, минируют дороги, вступают в бои с тыловыми расчетами (РЭР, РЭБ, пилоты, арта, минометы и т.п.), ищут для себя маршруты просачивания и срисовывают картину обстановки в самом городе".

Натиск на Покровск начался в августе, когда россияне с большими потерями смогли завести в город первых несколько десятков бойцов, пользуясь нехваткой личного состава у ВСУ. Затем было найдено слабое место в украинской обороне — Зверево, Шевченко и район вдоль железной дороги от Котлиного до Покровска, "также некоторое время помощью для россиян была ложь некоторых командиров бригад, которые держат оборону на юге Покровска".

После этого инфильтрация набирала обороты, сейчас "ситуация на грани критической и продолжает усугубляться". Deep State призывает направить в город полноценную бригаду, поскольку малые группы спецназовцев "ничего не сделают сами".

Минобороны РФ заявило, что бои в Покровске идут в районе железнодорожного вокзала, микрорайоне Железнодорожный и на территории промзоны. Российские власти утверждают, что ВСУ контратаковали со стороны Гришино (то есть, на западную часть Покровска, куда зашли войска РФ), но атака была, как заявляется, отражена.

Также заявляется о "расширении зоны контроля" в Родинском и "зачистке" там территории шахты 5/6 (присутствие РФ на этой шахте уже подтверждали украинские военные).

Также россияне зашли на окраины Мирнограда, и там идут уличные бои, заявил спикер группировки войск "Восток" Григорий Шаповал в эфире телемарафона.

"В настоящее время, к сожалению, враг зашел на окраины Мирнограда и использует не только артиллерийские и беспилотные системы, а также пехотные и технические средства. украинские защитники удерживают позиции и обустраивают фортификационные сооружения", - сообщил военный.

Правда, позже группировка ВСУ "Восток" опровергла слова Шаповала и заявила, что он "оговорился", а ситуация в Мирнограде и его окрестностях полностью контролируется ВСУ. Однако затем ряд украинских волонтеров обвинили командование во лжи и заявили, что россияне в Мирнограде уже есть, а логистика с городом практически перерезана.

Российские карты рисуют в целом иную картину, утверждая, что войска РФ уже продвинулись далеко за Родинское к северу от Покровска, что резко сокращает горловину "мешка".

Но украинские источники этого не подтверждают.

При этом немецкий военный обозреватель Юлиан Репке критикует украинскую власть за отрицание серьезности ситуации.

"В условиях, когда Покровск, а теперь и Мирноград существенно оккупированы российскими войсками, а все больше путей снабжения находятся под контролем российской пехоты, и при этом растет риск крупного окружения, украинское военное руководство продолжает отрицать серьезность ситуации... слов нет", - написал он.

Остальной фронт

Также россияне продвинулись в Днепропетровской области в направлении Егоровки, сообщает Deep State.

Российское минобороны заявило при этом о захвате соседнего Вишневого и показало видео с флагом оттуда. Украинский боец "Мучной" потери села не подтверждает, но пишет, что россияне штурмуют Вишневое с юга и востока, пытаясь взять его в "клещи".

Обостряется и ситуация под Константиновкой. Россияне уже зашли в город, сообщает "Мучной".

"На этом участке фронта ситуация обострилась, бои уже идут непосредственно в черте города, а именно в районе Сантуриновки. Противник смог продвинуться и частично закрепился у трамвайного депо, пытаясь удержать плацдарм для дальнейших действий в городских кварталах", – написал он.

По словам "Мучного", Сантуриновка и близлежащие улицы "постепенно превращаются в серую зону, обе стороны несут потери, контроль меняется несколько раз в сутки". "Наши бойцы пробуют стабилизировать линию, однако враг тоже подтягивает резервы, поэтому ситуация пока неустойчива", – добавил военный.

На карте Deep State вся Константиновка находится под контролем ВСУ. При этом ранее о заходе своих сил в город заявляли в "ДНР".

Путин сегодня снова заявил об окружении ВСУ в Купянске. И заявил, что готов остановить боевые действия, чтобы на линию фронта могли зайти журналисты и удостоверились в этом сами.

"Я обсуждал этот вопрос и с командующими соответствующих группировок. Они не против того, чтобы запустить в зоны окружения противника представителей средств массовой информации, иностранных журналистов и украинских журналистов. С тем, чтобы они зашли и своими глазами увидели, что там происходит", – сказал президент РФ.

"Мы готовы прекратить боевые действия на определенное время, на несколько часов, на два, на три, на шесть часов", - добавил Путин.

В российской блогосфере уже начали выдвигать версию, что цель этого заявления - продемонстрировать Трампу, что именно российская версия конфигурации фронта наиболее достоверная.

По слухам, вокруг президента США идет борьба разных информационных потоков по поводу того, какое на самом деле положение Украины на фронте. И в этом смысле заявление Путина, как считают российские блогеры - попытка склонить Трампа в сторону российского видения ситуации.

Очевидно, что даже если Киев откажется от допуска журналистов (что скорее всего), РФ будет это трактовать как попытку "скрыть реальное положение дел".

В Украине окружение Купянска отрицают. "Ситуация в городе стабилизирована, заявления РФ об окружении ВСУ не соответствуют действительности", - заявил сегодня глава МВД Клименко. В Группировке объединенных сил назвали слова Путина "выдумкой и фантазией", но подтвердили тяжелые бои в городе и на его окраинах продолжаются.

По карте Deep State, Купянск также не окружен - российские войска контролируют участки на севере, западе и в центре города.

Правда, судя по российским картам, речь может идти об окружении ВСУ в северной и центральной частях города (но Украина этого, повторимся, не подтверждает).

К обстрелам. Ночью РФ нанесла удары по энергетике в Одесской, Днепропетровской и Одесской областях. На Одесчине блэкаут начался в городе Подольске (бывший Котовск). Там, среди прочего, под ударом оказалась и железная дорога.

Генштаб ВСУ заявляет о поражениии трех российских нефте и газоперерабатывающих заводов за ночь:

- Марийского НПЗ в с. Табашино, Республика Марий Эл;

- Новоспасский НПЗ в с. Новоспасское, Ульяновская область;

- Буденновского газоперерабатывающего завод в Будённовске, Ставропольский край.

Российские власти этих регионов подтверждают атаки, но не подтверждают прилетов по объектам. Также в РФ подтвердили поражение базы ГСМ в Симферополе (о чем Украина не сообщала).

"Посейдон" за "Буревестником"

Сегодня Кремль снова поиграл "ядерными мускулами". Путин заявил, что Россия вчера провела испытания подводного аппарата "Посейдон", который может быть оснащен ядерным зарядом.

Это безэкипажный аппарат с ядерным двигателем, который может курсировать под водой длительное время и наносить удары, в любой точке мирового океана.

Испытания прошли 28 октября. Как заявляется, аппарат запустили с подводной лодки-носителя, и, благодаря атомной энергетической установке он прошел "определенное количество времени". "По скоростям и по глубинам движения этого беспилотного аппарата в мире ничего подобного нет и в ближайшее время вряд ли появится, а способов перехвата не существует", - добавил Путин.

Он также добавил, что "Посейдон" по мощности значительно превосходит наиболее передовую межконтинентальную российскую ракету "Сармат", которая имеет дальность 18 тыс. км. Ракета имеет короткий активный участок полета, это усложняет процесс ее перехвата средствами противовоздушной обороны.

Напомним, Россия в конце прошлой неделе испытала еще одно изделие на атомном двигателе - межконтинентальную ядерную ракету "Буревестник", способную, как и "Посейдон", длительно и на низких высотах курсировать в поисках цели, обходя системы ПВО.

Мы уже анализировали, что это поднятие ставок происходит в ответ на эскалацию со стороны Трампа, который начал вводить новые санкции против России, а также грозил передать Украине "Томагавки".

Также не исключено, что РФ показывает свои стратегические возможности накануне встречи Трампа и Си, которая состоится завтра в 4 утра по киевскому времени.

Очевидно, что помимо торговых вопросов, там будут подниматься и геополитические темы, в частности - позиции Китая по войне в Украине. А именно - какую позицию займет Пекин в контексте усиления давления США на Россию (как эта встреча повлияет на расклады вокруг Украины, мы анализировали здесь).

Также, по данным западной прессы, Китай начинает более активно помогать России, ограничивая экспорт комплектующих для дронов Украине. Об этом сообщает немецкий телеканал n-tv со ссылкой на представителя сети украинских и международных оружейных компаний.



По его информации, Пекин все больше ограничивает такие поставки, а также пресекает попытки украинской оборонной промышленности импортировать китайские электронные компоненты через страны-союзники. По словам собеседника телеканала, Пекин запрещает поставки комплектующих к БПЛА в страны Балтии, "потому что знает, что они окажутся здесь, в Украине".

Эти ограничения сильно бьют по украинцам, поскольку двигатели, аккумуляторы и контроллеры полета для используемых ВСУ беспилотников преимущественно поставляются из Китая, отмечает n-tv. Ранее мы уже писали о том, что большая часть беспилотников в Украине собирается из китайских комплектующих.

Что говорит о планах Кремля российский бюджет

На прошлой неделе не очень замеченной в Украине и на Западе прошла новость о принятии в Госдуме РФ в первом чтении бюджета на следующий год.



Возможно, на нее не обратили внимание потому, что содержание российского бюджета противоречит двум наиболее распространенным в украинском и западном информпространстве тезисам: "у России скоро закончатся деньги, чтоб вести войну" и "Россия собирается напасть на Европу и объявить всеобщую мобилизацию".

В проекте бюджета РФ на следующий год обращают на себя внимание два ключевых момента.

Первый – расходы и доходы увеличены крайне незначительно. В 2025 году доходы составили 38,5 трлн рублей, а расходы 42,298 трлн рублей (дефицит 3,8 трлн). В проекте на 2026 год, соответственно, 40,3 трлн и 44,07 трлн (дефицит 3,79 трлн).

В том числе практически на том же уровне остались и нефтегазовые доходы (с учетом снижения их плана в мае 2025 года): в нынешнем году это 8,3 трлн рублей, а на следующий год заложено 8,9 трлн (22% от доходной части бюджета).

Второй момент – военные расходы остались почти на прежнем уровне. Даже немного уменьшились: в 2026 году они планируются в сумме 12,605 трлн рублей (около $137 млрд), при том, что в 2025 году эти расходы составляют 13,5 трлн рублей (около $147 млрд). Правда, несколько увеличены расходы по статье "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" (по ней финансируются полиция, Росгвардия и спецслужбы). В 2026 году они составят 4,065 триллиона рублей ($44,2 млрд), в 2025-м было 3,5 триллиона ($38,0 млрд). Но в целом, как видим, по всему сектору войны и безопасности есть небольшое снижение.

Понятно, что к принятию в окончательном чтении или даже после него концепция по бюджетным расходам может еще поменяться, но на данный момент она именно такова. О чем это говорит?

То, что бюджет остался практически на уровне 2025 года значительно повышает шансы на то, что он будет выполнен, а значит и все расходы (включая военные) будут профинансированы.

Правда, бюджет нынешнего года, по разным прогнозам, из-за более слабых нефтегазовых поступлений будет недовыполнен от 4 до 10% по доходной части в сравнении с планом. Но даже с учетом этого фактора (то есть, если нефтегазовые доходы в следующем году не вырастут), выполнение бюджета на следующий год выглядит реалистичным, с учетом повышения налогов и инфляции.

Для того, чтобы план по доходам бюджета был радикально провален, Россия должна столкнуться с обвальным единовременным падением нефтегазовых и всех других доходов. Такого, конечно, на 100% исключать нельзя, однако до сих пор санкции и прочие меры давления не оказывали столь критического влияния на доходы бюджета.

Отсутствие же роста военных расходов указывает на то, что РФ не планирует резко увеличивать свою армию. А значит – всеобщая мобилизация не планируется. Хотя не исключены периодические призывы резервистов, если начнет иссякать поток контрактников, чтоб пополнять действующую в Украине армию плюс-минус в нынешнем темпе и поддерживать ее численность (или понемногу ее увеличивать). И уж тем более в проекте бюджета не просматриваются намеки на то, что РФ готовит огромную армию для нападения на Европу.

Если подытожить – РФ оставила бюджетные доходы и расходы почти на прежнем уровне. Включая расходы военные.

Это означает, что, с учетом повышения налогов и инфляции, бюджет, скорее всего будет выполнен даже в условиях продолжения санкционного давления. Для того, чтоб бюджет был провален, на экономику РФ должны обрушиться трудности, многократно превосходящие все то, с чем она столкнулась с начала войны.

Также бюджетные показатели означают, что РФ делает ставку не на всеобщую мобилизацию, и, тем более, не на расширение театра военных действий на Европу, а на продолжение войны на истощение в Украине примерно в нынешнем формате, в которой военные усилия если и будут наращиваться, то не за счет резкого роста численности армии, а за счет увеличения числа используемых дронов и роботизированных систем, а также частоты ракетно-бомбовых ударов.

Расчет, вероятно, как и прежде делается на то, что, рано или поздно, под постоянным давлением российской армии, через тактику "тысячи порезов", украинский фронт рухнет из-за недостатка людей и социально-экономических проблем в тылу (особенно, если будет дефицит внешнего финансирования).

Конечно, не факт, что этот расчет оправдается, но, на данный момент, он, скорее всего, именно такой. И деньги на реализацию такой стратегии у России пока есть.