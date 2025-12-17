В среду, 17 декабря, в Украине идет 1393-й день войны с Россией.
8.03 ООН обвиняет Россию и Украину в убийствах и пытках военнопленных.
В докладе Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка говорится, что с середины ноября зафиксирован рост сообщений о казнях украинских военнослужащих.
По оценке ООН, заслуживают доверия данные об убийстве 14 украинских военнопленных после их захвата российскими войсками, еще 10 случаев находятся в стадии расследования.
Также, по данным доклада, задокументированы четыре случая казни российских военнопленных украинскими вооруженными силами. Кроме того, изучаются достоверные утверждения еще о трех подобных инцидентах.