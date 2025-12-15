Решение о выдаче Украине репарационного кредита за счет российских замороженных активов, которое может быть принято на этой неделе Европейским союзом, если удастся договориться его членам, в европейских СМИ и в заявлениях европейских политиков часто подается как сигнал о том, что Европа - самостоятельный игрок, которого нельзя игнорировать в вопросах Украины.

Противники же выдачи кредита делают упор на то, что это уничтожит доверие внешних инвесторов к финансовой системе Евросоюза и усугубит и без того нарастающие экономические проблемы Европы.

Однако в реальности репарационный кредит может иметь и другие, причем далеко идущие последствия и для войны в Украине, и для европейской геополитики.

1. Выдача кредита сделает малореалистичным скорое окончание войны. Скорое окончание войны возможно только в случае, если одна из сторон пойдет на уступки, которые могут быть следствием либо резкого ухудшения военной ситуации вроде обвала фронта, либо результатом давления на одну или обе воюющие стороны внешних сил. На Россию у Дональда Трампа и Запада в целом нет таких рычагов влияния, которые бы заставили её в самое ближайшее время пойти на уступки. Теоретически они есть у Китая, но он не демонстрирует никаких признаков того, что готов их применить. При этом у Трампа есть рычаги влияния на Киев. Исходя из этого он и выстроил логику своего мирного плана, по которому на гораздо большие уступки, чем Россия, должна пойти Украина, чтобы Москва согласилась на завершение войны. Если Киев не получит кредит, само по себе это уже будет давлением на украинские власти, которые лишатся понимания, где дальше брать деньги на продолжение войны. Если же кредит будет выдан, то стимулы для Киева идти на какие-либо уступки сильно снизятся. И, соответственно, война может затянуться бесповоротно, когда Россия будет надеяться, что у Украины вот-вот закончатся люди, а Украина - что у России вот-вот закончатся деньги. И такое ожидание может тянуться годами, а вместе с этим будет продолжаться и война.

2. Украина лишится наиболее понятного ресурса для послевоенного восстановления, которым являются замороженные в Европе российские активы. Согласно американскому плану, часть из них должна пойти на послевоенную реконструкцию Украины. Допускаются и другие решения. Но если ЕС одобрит репарационный кредит, эти деньги потратят на текущие нужды во время войны. Часть освоят западные оружейные компании, часть пойдет на закупку других импортных товаров, часть отправят на финансирование невоенных расходов бюджета Украины, часть разворуют украинские чиновники. Причем в случае выдачи репарационного кредита речь не будет идти об увеличении финансирования Украины, в лучшем случае - о сохранении финансирования на уровне прежних лет, который не позволял Киеву достичь перелома в войне.

3. Выдача репарационного кредита увеличивает вероятность резкой эскалации в войне с расширением её на Европу. Венгерский премьер Виктор Орбан уже заявил, что это станет актом объявления войны России. Неизвестно, готов ли Кремль действительно применить против европейцев военные меры в качестве ответа на фактическую конфискацию своих активов, но однозначно какие-то действия предпримет, что ухудшит и без того крайне напряжённые европейско-российские отношения. А, следовательно, по мере затягивания войны будет увеличиваться вероятность того, что в какой-то момент рост этого напряжения перейдёт грань, за которой начнётся уже открытая война, чреватая переходом в ядерную фазу. Но даже если до открытой войны не дойдёт, это станет огромным препятствием для нормализации отношений РФ и Европы в долгосрочной перспективе, даже после завершения войны и даже в случае политических перемен в России или в ЕС. А в условиях стратегического противостояния Москвы и европейцев Украина останется для них полем битвы. Причём главная реальная гарантия безопасности для Украины - это нормализация отношений России и Европы с утверждением новой системы европейской безопасности, что будет означать прочный мир и для украинцев.