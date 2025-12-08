Европа и Украина готовят свой вариант мирного плана.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

По его словам, европейско-украинская версия будет готова уже завтра вечером, после чего ее отправят Соединённым Штатам.

Кроме того, Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить репарационный кредит.

"Средства - это решение Еврокомиссии. Мы рассчитываем на эти деньги, но всё зависит от Европы. Я уверен, что этот вопрос будет решен", - сказал президент Украины.

Напомним, сегодня в Лондоне на Даунинг-стрит, в резиденции британского премьер-министра прошла встреча Владимира Зеленского с Киром Стармером, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, посвященная предложенному США мирному плану.

После переговоров с европейцами Зеленский уехал из резиденции премьера Британии без комментариев для прессы.

О том, что происходит с переговорами о мире в Украине, мы подробно писали в отдельном материале.

