Президент Украины Владиммир Зеленский покинул Даунинг-стрит после переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером без комментариев для прессы.

Об этом сообщают украинские издания.

Перед отъездом Стармер обнял Зеленского.

В свою очередь французский президент Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц покинули резиденцию британского премьера еще раньше.

Напомним, сегодня в Лондоне на Даунинг-стрит, в резиденции британского премьер-министра прошла встреча Владимира Зеленского с Киром Стармером, канцлером ФРГ Фридрихом Мецрем и президентом Франции Эмманюэдлем Макроном, посвященная предложенному США мирному плану.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован отсутствием реакции украинского президента на проект мирного соглашения.

В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что сегодня покажет президенту Владимиру Зеленскому "все драфты" (то есть черновые наброски) мирного соглашения.

