В Лондоне на Даунинг-стрит, в резиденции британского премьер-министра прошла встреча Владимира Зеленского с Киром Стармером, канцлером ФРГ Фридрихом Мецрем и президентом Франции Эмманюэдлем Макроном, посвященная предложенному США мирному плану.

На пресс-конференции перед встречей Макрон заявил, что к Европы "много козырей в руках". И выразил уверенность в том, что "российская экономика начинает страдать, особенно после наших последних санкций".

"Теперь главным вопросом является сближение наших общих позиций – европейцев, украинцев и США, – чтобы завершить эти мирные переговоры и начать новый этап при наилучших возможных условиях для Украины, для европейцев и для нашей коллективной безопасности", – отметил Макрон.

Зеленский в свою очередь сказал, что вчетвером с европейскими лидерами должен принять важные решения. А Мерц добавил, что скептически относится к некоторым деталям в предложении США о мирном урегулировании.

"Это может быть решающий момент для всех нас, поэтому мы стараемся продолжать поддерживать Украину. Судьба этой страны является судьбой Европы", - подчеркнул он.

Стармер же сказал, что "вопрос Украины – это дело Украины". По его словам, сегодняшние переговоры являются "критическим этапом в борьбе за мир". Еще он отметил необходимость "справедливого и длительного" мирного урегулирования для Украины.

Спустя примерно час после начала переговоров Мерц и Макрон покинули резиденцию британского премьера, оставив Зеленского со Стармером.

Между тем президент США Дональд Трамп заявлял, что разочарован отсутствием реакции украинского президента на проект мирного соглашения.

