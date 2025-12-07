Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, почему не идёт на фронт.

Фрагмент интервью журналистке Янине Соколовой с ответом Кулебы на этот вопрос публикуют политические телеграм-каналы.

Бывший глава МИД заявил, что находится в Украине и "никуда не бежит". А в ТЦК отправится, только если придёт повестка.

Своё нежелание воевать добровольцем Кулеба объяснил тем, что будучи на должности министра "2,5 года занимался войной".

Напомним, в бытность главой МИД Кулеба заявлял, что украинцы будет "воевать лопатами", если Запад прекратит помогать Киеву оружием.

Также мы публиковали видео, где Кулеба предложил отлавливать и сажать в тюрьму тех, кто называет Украину "х@ровым государством".

Война в Украине продолжается 1383-й день. Мы следим за последними новостями воскресенья, 7 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее спецпредставитель президента США генерал Кит Келлог заявил, что сделка о мире в Украине находится на финишной прямой. Газета New York Times пишет, что войска РФ активизируют наступательные действия, что обостряет внутренние проблемы ВСУ на нескольких участках фронта. Европа убеждает президента Украины Владимира Зеленского не соглашаться на вывод войск из Донецкой области, как того требует мирный план США.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.