Украину ожидает "тактическое поражение, но стратегическая победа".

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на форуме "Восстановление Украины: качественные институты и экономическая безопасность".

По словам экс-чиновника, скоро настанет "очень очень сложное время, когда наконец-то придется признать очень тяжелую правду", но это позволит построить будущее.

"Отказ признавать реальность будет тянуть нас назад. Впереди у Украины тактическое поражение, но стратегическая победа. Тактическая, потому что в моменте будет неприятно. Но если мы посмотрим на то, с чего начиналось это вторжение, а именно с желания уничтожить нас как государство, уничтожить нас как нацию. Если есть те, кто присутствует в зале, кто считает, что если бы они нас захватили, всё было бы так как есть, потому что они цивилизованные люди, к сожалению, вы сильно ошибаетесь", - заявил Кулеба.

Напомним, на днях экс-главком ВСУ Валерий Залужный поддержал идею заключения мира без "полной победы" над Россией.

