По итогам переговоров американской и украинской делегаций во Флориде в вопросе территориальных уступок "прогресса нет".

Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на источник, знакомый с ходом встречи.

По словам источника, Россия не готова обсуждать прекращение огня по линии фронта, а Украина – идти на территориальные уступки.

Стороны также затронули замороженные российские активы, гарантии безопасности для Украины и проведение в ней выборов, однако признаков того, что по самым сложным вопросам был достигнут прорыв, нет, отметил собеседник телеканала.

Напомним, мирный план Трампа предполагает вывод украинских войск со всей территории Донецкой области. Но официально Киев отказывается от этого.

Между тем Зеленский сообщил, что территориальный вопрос был самым сложным на переговорах с США. Только эта тема обсуждалась порядка шести с половиной часов.

Ранее западные СМИ писали, что специальные представители команды президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер заявят президенту РФ Владимиру Путину, что глава Белого дома Дональд Трамп готов признать контроль России над Крымом и другими захваченными территориями Украины ради заключения мирного соглашения.

Что происходит вокруг переговоров о мирном плане Трампа, мы подробно писали в отдельном материале.