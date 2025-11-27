Президент Украины Владимир Зленский противится сдаче Донбасса ради прекращения войны из расчета на будущие выборы: он считает, что в случае территориальных уступок России проиграет их.

Об этом пишет журналист Саймон Шустер в статье для журнала The Atlantic.

В материале отмечается, что президент США Дональд Трамп призвал Зеленского заканчивать войну еще во время их последней встречи в октябре. Глава Белого дома даже не стал смотреть карты с фронта, которые пытался показать ему украинский президент.

Шустер пишет об обещании Зеленского Трампу перед встречей, что ВСУ смогут окружить российские войска около Покровска, но к октябрьскому визиту украинцев в Вашингтон этого так и не произошло, и настроение Трампа поменялось.

Именно после этой встречи Вашингтон и Москва, как свидетельствуют записи разговоров спецпосланника Стивена Уиткоффа, начали подготовку нового мирного соглашения, которое потом возникло в форме 28 пунктов.

В Белом доме кроме самого Трампа на прекращении войны любой ценой настаивает вице-президент Джей Ди Вэнс, который стремится сделать это до промежуточных выборов в следующем году.

Когда в Украине разразился коррупционный скандал, вице-президент и другие чиновники Белого дома посчитали, что это не позволит украинцам противостоять мирному соглашению.

После скандала в США начали продвигать идею, что другие способы прекращения войны не сработали, а любые дальнейшие промедления приведут к новым жертвам и потерям территории для Украины. С такими заявлениями выступил в Киеве американский генерал Дэниел Дрисколл, о чем писали и другие СМИ.

В Украине избрали тактику согласия с Трампом, не давая повода считать Киев препятствием к миру. При этом де-факто Украина намерена всячески противиться главному требованию президента РФ Владимира Путина о выводе войск из Донбасса, которое отражено и в 28 пунктах мирного плана.

По мнению источника в Офисе президента, сдача Донбасса была бы для Зеленского равносильна "политическому самоубийству".

"Если он отдаст хотя бы один квадратный километр, это станет главным вопросом на любых выборах. Любой оппонент будет его за это пинать, пока он не сломается", - сказал близкий помощник президента.

По словам украинских собеседников Шустера, в остальном Киев примет любые форматы прекращения огня. Однако россияне уже дали понять, что не отступят от своих основных требований, поэтому мирный процесс рискует просто вернуться в тупиковое состояние.

Напомним, Трамп заявил, что в ближайшие месяцы при любом развитии событий Россия может захватить ещё больше украинских территорий, поэтому необходимо заключать мир.

Ранее Путин говорил, что если украинские власти не согласятся на мирный план или же вместе с европейцами попытаются его переписать, то свои задачи РФ решит военным путем на поле боя.