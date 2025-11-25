Министр армии США Дэниел Дрисколл на этой неделе приедет в Киев.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава Офиса президента Андрей Ермак по итогам разговора с Дрисколлом.

"Как и определено президентом Трампом, уже на этой неделе ожидаем господина министра Сухопутных войск в Киеве и готовы продолжить работу максимально быстро, чтобы финализировать шаги, необходимые для окончания кровопролития", - написал Ермак.

Ранее Ермак заявил, что Зеленский готов встретиться с Трампом в День благодарения для обсуждения мирного плана США. В свою очередь в Белом доме проинформировали, что встреча пока не запланирована.

Напомним, западная пресса сообщала, что Украина согласилась принять мирный план США, но еще нужно согласовать некоторые детали условий окончания войны.

Тем временем США и РФ обсуждают мирный план для Украины в Абу-Даби. Что решит эта встреча, мы разбирали в отдельном материале.

