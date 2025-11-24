Принятый на встрече делегаций Киева и Вашингтона план урегулирования российско-украинского конфликта мало напоминает изначальные предложения президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщил член украинской делегации, первый замглавы МИД Украины Сергей Кислица в комментарии американской консервативной газете New York Post.

По словам Кислицы число пунктов в принятой редакции документа сокращено с 28 до 19, при этом самые острые с политической точки зрения моменты оставили на усмотрение президентов обеих стран.

В частности, речь идёт о территориальных вопросах и отношениях между НАТО, Россией и США.

При этом Кислица считает, что американская сторона, похоже, готова отказаться от установки ограничений на численность украинской армии не более 600 тысяч человек.

Положение о "всеобщей амнистии" за потенциальные военные преступления, упомянутое в оригинальном проекте мирного плана Трампа было переработано таким образом, чтобы учесть "жалобы пострадавших во время войны", добавил украинский чиновник.

Отметим, что Белый дом пока не подтверждал своего согласия на столь значительные изменения своего мирного плана. Американская пресса пишет, что итоговая версия мирного плана после встречи в Женеве не согласована.

Ранее появилась информация о жёстком давлении на украинскую делегацию в ходе женевских переговоров.

Напомним, на Axios писали, что Зеленский согласился на мирный план Трампа, потому что у него нет других вариантов.