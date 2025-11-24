Американские СМИ сообщают об итогах вчерашних переговоров делегаций из Киева и Вашингтона в Женеве значительно скептичнее, чем украинские медиа, которым, очевидно, информацию о встрече передали из украинской делегации или с Банковой.

Так, газета The Washington Post написала, что США грозят Киеву остановить военные поставки, если мирное соглашение не будет заключено в ближайшие сроки.

"Украинцам было донесено, что есть возможность для переговоров. Тем не менее Вашингтон также ясно дал понять, что хочет скорейшего соглашения и что угроза приостановки американской помощи крайне серьёзна", - сказал газете американский чиновник.

Ранее агентство Bloomberg написало, что американские чиновники настаивают на том, чтобы Украина приняла мирный план США как основу для переговоров и выпустила заявление по этому поводу.

Между тем "РБК-Украина" подает переговоры под иным углом: мол, большинство пунктов плана в Женеве удалось согласовать, а остальные, насчет вступления в НАТО и территориальных уступок, включая вывод войск из Донецкой области, планируется вынести на обсуждение президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

Поэтому пока ещё трудно говорить о том, действительно ли Киев и Вашингтон пришли к общему знаменателю на переговорах.

Ранее Financial Times написала об опасениях европейцев насчет остановки Вашингтоном военной помощи Украине, если та не подпишет план.

Мы приводили совместное заявление по итогам переговоров в Женеве представителей Киева и Вашингтона.