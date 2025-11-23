Начавшиеся переговоры делегаций Украины и США в Швейцарии будут продолжены до наступления ночи.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"Сейчас был доклад делегации по итогам переговоров, и это были обстоятельные обсуждения. Многое меняется: мы очень внимательно работаем над шагами, которые нужны для окончания войны. Сегодня переговоры в Швейцарии ещё продолжатся, фактически до ночи команды будут работать, и от них будут новые доклады. Важно, что есть разговор с американскими представителями и есть сигналы, что команда президента Трампа слышит нас", – заявил Зеленский.

Президент также отметил, что некие "субъекты из Украины" начали продвигать российскую позицию на Западе. Кто это конкретно Зеленский не озвучил.

"Сейчас я слышу, что разведки партнёров дают им информацию о том, что российская позиция начала заходить в том числе через некоторых субъектов из Украины. Это точно не помогает. Есть наша государственная позиция, есть украинское достоинство, двигаться нужно так, чтобы его усиливать, а не подрывать. Рассчитываю, что меня сейчас услышат те, кого это касается: с украинским паспортом нужно чувствовать ответственность за Украину", – сказал Зеленский.

Напомним, после упрёка в "неблагодарности" со стороны Трампа Зеленский поблагодарил президента США за усилия для мира в Украине.

