Мирный план об Украине "находится на завершающем этапе согласования".

Об этом сообщил в своем телеграм-канале секретарь СНБО Рустем Умеров, который находится на переговорах в Женеве.

"Текущая редакция документа, хотя и находится на завершающем этапе согласования, уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов", - заявил Умеров и отметил "внимательное отношение" США к замечаниям Украины.

"Ожидаем дальнейшего прогресса в течение сегодняшнего дня", - добавил делегат.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "после поступления отчетов" от украинской делегации на переговорах в Женеве "есть понимание, что американские предложения могут учитывать ряд элементов, которые основаны на украинском видении и являются критически важными для национальных интересов Украины".

Ранее издание Bloomberg представило свою версию корректировок плана президента США Дональда Трампа, который будут продвигать на сегодняшних переговорах в Швейцарии Киев и европейские страны.

Будет ли Трамп менять свой план в соответствие с пожеланиями Киева и Европы, мы анализировали в отдельном материале.