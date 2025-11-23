Президент США Дональд Трамп заявил, что "лидеры" Украины не выразили никакой благодарности за усилия Вашингтона.

Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social.

Трамп раскритиковал руководство Украины и Европы - судя по всему, за сопротивление его мирному плану. Слово "лидеры" в отношении Украины он взял в кавычки.

"Война между Россией и Украиной - жестокая и ужасная, и при сильном и правильном руководстве США и Украины она бы никогда не случилась. Она началась задолго до того, как я вступил в должность во второй раз, при администрации Сонного Джо Байдена, и лишь ухудшалась", - заявил Трамп.

Кроме того, он обвинил Европу в импорте российской нефти.

"Лидеры" Украины не выразили никакой благодарности за наши усилия, а Европа продолжает покупать нефть у России", - заявил американский президент.

Он также добавил, что США продают "огромное количество оружия НАТО для распределения в Украину".

"Боже, благослови все жизни, которые были потеряны в этой человеческой катастрофе", - заключил Трамп.

Пост вышел на фоне ведущихся в Женеве переговоров с участием США, Украины и Европы, которые обсуждают план Трампа. Киев и европейские страны хотят изменить этот план, но в таком случае есть большая вероятность, что его не примет Москва.

Нынешний пост Трампа, не исключено, является косвенным свидетельством, что президент США недоволен попытками украинских и европейских властей изменить его план.

Более подробно о перспективах переговоров и о том, как президент Украины Владимир Зеленский собирается решить проблему с "мирным планом" американской стороны, мы рассказывали в отдельном материале.