Делегация Украины уже приступила к переговорам по мирному плану президента США Дональда Трампа в Женеве.

Об этом сообщил руководитель делегации глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Провел первую встречу с советниками по национальной безопасности лидеров Великобритании, Франции и Германии: Джонатаном Пауэллом, Эммануэлем Бонном, Гюнтером Зауттером.

Следующая встреча – с делегацией США. Настроены очень конструктивно", - написан он.

При этом Ермак отметил, что сегодня также пройдет ряд встреч в разных форматах.

Президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал начало переговоров в Женеве.

"Жду итогов сегодняшних разговоров, рассчитываю, что все участники будут конструктивными. Нужен положительный результат для всех нас", - написал глава государства в своем Telegram-канале.

Ранее мы передавали, что американская делегация во главе со специальным посланником США Стивеном Уиткоффом и государственным секретарем Марко Рубио в настоящее время уже также находится в Женеве.

Напомним, спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Вашингтон находится "очень близко" к урегулированию войны в Украине.

Более подробно о перспективах переговоров и о том, как президент Украины Владимир Зеленский собирается решить проблему с "мирным планом" американской стороны мы рассказывали в отдельном материале.