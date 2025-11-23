Спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что Вашингтон находится "очень близко" к урегулированию войны в Украине.

Об этом он сказал в эфире Fox News.

По его словам, "последние десять метров до цели самые тяжелые, и мы сейчас находимся в двух метрах".

Келлог сказал, что США могут подтолкнуть Киев к отказу от части территорий в обмен на гарантии безопасности, и Украине "предстоит принять трудные решения".

Он добавил, что в Белом доме ожидают от России требований внести изменения в проект мирного плана, также отметив, что проведение президентских выборов в Украине считает необходимым шагом.

"Я думаю, они должны их провести, это успокоит народ, это также успокоит свободный мир", – сказал Келлог.

Спецпредставитель подчеркнул, что Вашингтон стремится избежать повторения прежних договоренностей.

"Мы не хотим возвращения Будапештского меморандума, мы не хотим возвращения "Минска-1" или "Минска-2"", – заявил он.

Келлог также заявил, что конфликт необходимо прекратить, поскольку Украина "сталкивается с катастрофическими потерями".

Комментируя обращение Владимира Зеленского, он сказал: "Я слышал, что Зеленский сказал в пятницу, когда он обратился к нации. Это часть их позерства. Я это понимаю".

Напомним, временная поверенная в делах США Джули С. Дэвис заявила, что наконец, ситуация складывается в пользу мира, который украинцы так долго ждали.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт же заявляла, что российско-украинский военный конфликт будет урегулирован, несмотря на наличие сомневающихся в этом.