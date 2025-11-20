Наконец, ситуация складывается в пользу мира, который украинцы так долго ждали.

Об этом заявила временная поверенная в делах США Джули С. Дэвис по итогам встречи украинского президента Владимира Зеленского и посланца Белого дома Дэна Дрисколла.

"У нас были чрезвычайно конструктивные переговоры с украинским руководством сегодня – все разделяют видение президента США Дональда Трампа относительно завершения этой войны", – подчеркнула дипломат.

Ранее мы писали о том, что Зеленский и Дрисколл согласовали ускоренный график подписания нового мирного плана США по урегулированию российско-украинского конфликта.

Напомним, по сведениям Bloomberg, сегодня Зеленскому дали понять, что следует принять мирный план Трампа.

Война в Украине идет 1366-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 20 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В среду россияне создали угрозу окружения к востоку от Гуляйполя, в направлении которого сейчас развивается одно из ключевых наступлений армии РФ. В Покровске российские войска заняли один из перекрестков в северной части города, которая является центром украинской обороны населенного пункта. Также, по сведениям СМИ, россияне вошли с юга в город Северск.

