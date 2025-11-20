В четверг, 20 ноября, в Украине идет 1366-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 20 ноября

23.39 Зеленский в вечернем обращении подтвердил, что Украина получила от США предложения с планом завершения войны.

По его словам, команды Украины и США будут работать над документом без резких заявлений.

Зеленский рассчитывает в ближайшие дни поговорить с Трампом, поскольку поддержка США "может приблизить реальный мир".

Также он сообщил, что провел встречу с фракцией "Слуга народа", заявив, что парламент в военное время должен оставаться дееспособным.

23.16 В США ожидают, что Зеленский подпишет соглашение ко Дню благодарения – 27 ноября, затем соглашение представят Москве, а процесс завершится к началу декабря, сообщает The Financial Times.

"Однако эти сроки вряд ли будут соблюдены, поскольку чиновники в офисе Зеленского заявили, что есть несколько пунктов, являющихся четкими красными линиями для Киева", – пишет издание.

23.13 Пять погибших и трое раненых - обновленная информация от Запорожской ОВА по последствиям прилета по облцентру.

23.08 Двое погибших и двое раненых в результате вечернего прилета по Запорожью, сообщает ОВА.

Пострадали дома, магазин и рынок.

22.39 Генштаб ВСУ отрицает заявления российского военного руководства о захвате их войсками Купянска Харьковской области и Ямполя Донецкой области.

"Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает, что Купянск находится под контролем Сил обороны Украины. В городе и в его окрестностях продолжаются контрдиверсионные мероприятия и специальные действия по поиску и уничтожению ДРГ противника, которые инфильтрировались в город. Похожая ситуация и с Ямполем. В районе населённого пункта продолжаются поисково-ударные действия наших войск", – говорится в заявлении.

22.15 Полный текст мирного плана Трампа публикуем в отдельном материале.

22.14 Основные положения мирного плана Трампа из 28 пунктов:

– Украина получает гарантии безопасности от США, но с условиями.

– Украина закрепляет внеблоковость и отказ от НАТО в Конституции, НАТО подтверждает не членство Украины навсегда.

– численность ВСУ ограничивается.

– Украина остается безъядерным государством,

– Крым, Донецк и Луганск признаются российскими.

– Херсон и Запорожье – "заморожены" на линии столкновения.

– из части Донецкой области, которую контролирует сейчас Киев выводятся украинские войска, эта территория получает международное познание как российская и объявляется демилатизированной зоной под контролем РФ,

– Обе стороны обязуются не менять границы силой,

– НАТО не размещает войска в Украине.

– Истребители НАТО размещаются в Польше.

– Россия юридически, на законодательном уровне фиксирует политику ненападения на Украину и Европу,

- США и Европа запускают большой инвестиционный пакет на восстановление Украины.

– 100 млрд долларов замороженных российских активов – на восстановление Украины; США получают 50% дохода.

– Европа добавляет еще 100 млрд.

– Другие замороженные российские активы пойдут на совместные американо-российские проекты.

– с России снимаются санкции,

– возврат России в G8,

– долгосрочное экономическое сотрудничество США-РФ,

– обмен "все за всех", возвращение гражданских и детей.

– Запуск ЗАЭС под наблюдением МАГАТЭ, электричество – 50/50 между Украиной и РФ,

– США помогают восстанавливать украинскую газовую инфраструктуру,

– выборы в Украине через 100 дней после подписания соглашения,

– полная амнистия всем участникам войны,

– Соглашение юридически обязательно,

– Контроль осуществляет "Совет мира" под руководством Дональда Трампа,

- в случае нарушение соглашения со стороны РФ - возобновление санкций, в случае нарушения со стороны Украины - отзыв гарантий безопасности от США и Европы,

– после подписания – немедленное прекращение огня и отвод к согласованным позициям.

22.12 Взрыв в Запорожье.

21.59 28 пунктов мирного плана Трампа опубликовал нардеп Гончаренко.

21.34 Трамп требует от Зеленского согласиться на соглашение "прямо сейчас", заявил "РБК-Украина" высокопоставленный американский чиновник.

"Если вы наблюдали за президентом Трампом, вы должны чувствовать, что, когда речь идет об агрессивном тайм-лайне, - это жесткие сроки на его условиях. Это означает прямо сейчас, это означает как можно скорее. Это сроки, по которым мы работаем, и это мандат, который министр Дэн Дрисколл привнес в мирные усилия", - сказал чиновник.

Тем временем и. о. посла США в Украине Дэвис заявила "Суспильному", что "за последние 36 часов произошел "впечатляющий темп" переговоров по завершению войны России против Украины".

21.13 Война в Украине будет урегулирована, несмотря на наличие сомневающихся в этом, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По ее словам, Уиткофф и Рубио на прошлой неделе встречались с украинскими представителями для обсуждения нового плана урегулирования.

"США в равной степени взаимодействовали с РФ и Украиной при разработке нового мирного плана", – добавила она.

Ливитт отметила, что министр армии Дрисколл настроен оптимистично по итогам встречи с Зеленским сегодня.

Также она назвала неправильным понимание договоренностей по украинскому урегулированию как односторонних уступок со стороны Украины.

20.56 Наконец, ситуация складывается в пользу мира, который украинцы так долго ждали, заявила временная поверенная в делах США Джули С. Дэвис.

"У нас были чрезвычайно конструктивные переговоры с украинским руководством сегодня – все разделяют видение президента Трампа относительно завершения этой войны", – сказала дипломат по итогам встречи Зеленского и Дрисколла.

20.48 Командующий Западной группировки войск ВС РФ Кузовлев утверждает, что российская армия захватила Ямполь Донецкой области (Лиманское направление).

Украина этого не подтверждала. На карте DeepState город остается частично под контролем ВСУ, частично в серой зоне.

20.33 Начальник Генштаба армии РФ Герасимов утверждает, что армия РФ захватили Купянск.

Об этом Герасимов заявил Путину на совещании.

Украина этого не подтверждала. На карте DeepState часть города остается под контролем ВСУ.

20.26 Путин заявил, что внутри Константиновки (Донецкая область) уже идут бои.

Об этом он сказал на совещании с военными.

Командующий группировкой "Южная" армии РФ утверждает, что российские войска взяла под контроль восточную и юго-восточную часть Константиновки и "приступили к зачистке центра".

Также на этом совещании заявили, что в Купянске и на прилегающей к нему территории заблокированы примерно 15 батальонов ВСУ.

Украина всей этой информации не подтверждает.

20.25 Официальное заявление Зеленского о встрече с посланцем Белого дома Дрисколлом, на которой ему передали мирный план Трампа.

"Сегодня во время встречи с министром Сухопутных войск США Дэниэлом Дрисколлом говорили о вариантах достижения настоящего мира, этапности работы и форматах диалога, а также новых импульсах для дипломатии. Наши команды Украины и США будут работать над пунктами плана для окончания войны. Мы готовы к конструктивной, честной и оперативной работе", – заявил Зеленский.

"Мир нужен, и мы ценим усилия президента Трампа и его команды ради возвращения безопасности в Европу", – добавил он.

20.21 Цены на нефть упали после того, как Владимир Зеленский заявил, что согласился поработать над проектом плана США по прекращению войны с Россией, сообщает Bloomberg.

Цена на нефть марки West Texas Intermediate в четверг утром упала на 0,3%, достигнув около 59 долларов за баррель, после заявления Зеленского о готовности Украины работать с США и Европой над мирным соглашением.

По данным СМИ, это соглашение предусматривает отмену антиросийских санкций.

19.53 Ускоренный срок подписания мирного плана согласовали Зеленский и министр армии США сегодня, пишет Axios, ссылаясь на американских и украинских чиновников.

Американский чиновник назвал утвержденный график по мирному плану "жестким и агрессивным".

Издание сообщает, что Зеленский заявил Дрисколлу, что готов сотрудничать с Трампом над новым планом мирного урегулирования в Украине.

В ходе переговоров с Дрисколлом Зеленский был более покладистым, потому что "решение состоит в том, чтобы попытаться работать над этим совместно, чтобы сделать мир возможным", отмечает Axios.

В публикации говорится, что администрация Трампа заверила Украина и ЕС, что их позиции будут учтены. мериканский чиновник заявил, что "если людям не нравятся определенные части плана, мы попытаемся найти компромисс".

Издание уточняет, что план действительно включает ограничение численности и возможностей ВСУ.

Согласно плану, Украина должна пойти на большие уступки, в частности, передать России территорию, которую украинцы контролируют, добавляет Axios.

"Вместо того чтобы категорически отказаться от него, Зеленский согласился на переговоры, и его офис заявил, что он планирует обсудить это с президентом Трампом в ближайшие дни", – пишет издание.

19.51 Зеленскому дали понять, что врученный ему мирный план поддерживает Трамп и что его надо принять, пишет Bloomberg.

"Зеленский получил сигналы от США о том, что ему следует принять соглашение, разработанное в консультации с Москвой, сообщил источник, знакомый с ситуацией, пожелавший остаться анонимным в связи с деликатным характером вопроса. Президент Дональд Трамп поддерживает этот план, сообщил высокопоставленный американский чиновник", – говорится в публикации.

Аналогичную информацию опубликовала журналистка NewsNation Келли Мейер: Трамп был проинформирован о предложенном мирном плане для Украины и поддерживает его.

Высокопоставленный чиновник администрации США также подтвердил Мейер, что спецпосланник Стив Уиткофф "тихо работает над этим планом уже месяц", получая информацию как от украинской, так и от российской стороны о том, какие условия "приемлемы для них, чтобы закончить войну".

19.03 ФРГ продолжит оказывать помощь Украине, несмотря на коррупционный скандал, заявил Deutsche Welle глава немецкого МИД Вадефуль.

"Только потому, что там есть обвинения в коррупции, мы не можем и не будем ослаблять нашу поддержку", - сказал Вадефуль.

Он добавил, что было принято "политическое решение" отправить Украине больше денег.

18.55 Анализируем итоги дня.

18.21 Зеленский официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию, сообщили в Офисе президента.

Сообщается, что Зеленский в ближайшие дни рассчитывает обсудить с Трампом имеющиеся дипломатические возможности и основные пункты, необходимые для мира.

"Президент Украины обозначил принципиальные основы, важные для нашего народа, и по итогам сегодняшней встречи договорились работать над пунктами плана так, чтобы это дало достойное завершение войны", - говорится в заявлении ОП.

То есть, как видим, прямого отказа принимать этот план от Зеленского не прозвучало. Но в заявлении ОП дается понять, что Киев хочет план доработать.

18.15 Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Штаты хотят возобновления торговых и культурных обменов между РФ и Украиной.

Также он выразил мнение о том, что Трамп в случае урегулирования украинского кризиса был бы достоин Нобелевской премии мира.

18.05 Сокращение ВСУ после войны неизбежно, независимо от плана Трампа, считает военный аналитик Дмитрий Снегирев.

Он отметил, что содержание текущей численности армии обходится примерно в 70 млрд долл., и украинская послевоенная экономика таких расходов не потянет.

"И в чем здесь пророссийские нарративы? Если это отвечает украинским потребностям, потому что мы не сможем финансировать это количество. Западной помощи уже не будет", - отметил Снегирев.

Напомним, что мирный план Трампа подразумевает сокращение численности ВСУ до 40% от нынешнего уровня.

Зеленский в январе заявлял, что численность ВСУ составляет 880 тысяч. Если эта цифра сейчас актуальна, то армия сократится до 350 тысяч, что всё равно выше, чем довоенный уровень (250 тыс).

18.00 Отключения света завтра планируются в большинстве областей круглые сутки по графику объемом 2.5-4 очереди, сообщает Укрэнерго.

То есть света может не быть до 16 часов.

17:33 В Киеве отменены экстренные отключения света. Снова действуют графики плановых отключений.

17:15 О взрывах в Днепре сообщают местные паблики. Город атакуют "Шахеды".

17:00 На кадрах - российские военные в южном районе Покровска "Шахтерский".

На карте Deep State этот район указан под контролем РФ. Большая часть города на картах паблика находится в серой зоне.

16:40 В Днепре атакован склад ООН с продуктами для жителей прифронтовых регионов, сообщает организация.

Уничтожены не менее 10 тыс. продуктовых наборов.

15:28 Аварийные отключения света введены в большинстве регионов Украины из-за "сложной ситуации в энергосистеме", сообщает "Укрэнерго".

15:07 Помимо Киева аварийные отключения света введены в Киевской, Днепропетровской, Черновицкой и Одесской областях, сообщают ДТЭК и облэнерго.

15:00 В Киеве введены аварийные отключения света вместо плановых, сообщает "Киев цифровой".

12:46 Как сообщает МАГАТЭ, три украинские АЭС снизили выработку электроэнергии после вчерашних обстрелов: Хмельницкая, Ровенская и Южно-Украинская. Уменьшили мощность четыре из девяти реакторов.

Притом Хмельницкая и Ровенская АЭС уже понижали выработку электроэнергии из-за военных действий в начале этого месяца. А вчера оба объекта сократили выработку ещё больше после того, как потеряли подключение к одной из высоковольтных линий электропередачи.

Южно-Украинская АЭС тоже лишилась подключения к высоковольтной линии электропередачи.

12:41 Украина и Россия провели обмен телами. Москва передала тысячу тел, Украина - 30. Дальше будут проведены экспертизы и идентификация останков.

12:14 Армия РФ продвинулась под Гуляйполем, захватив Веселое, сообщает Deep State. На этом участке позиции ВСУ указаны в узком коридоре до 3 км.

Также РФ приблизилась к трассе на Боровую с севера. До поселка осталось до 5 км.

11:15 Многоэтажка в Тернополе, куда вчера был прилет ракетами и где погибли 26 человек, расположена рядом с радиозаводом "Орион", сообщают российские телеграм и подтверждает украинский эксперт по связи Сергей Бескрестнов.

Россияне пишут, что этот завод специализируется на производстве средств радиосвязи УКВ-диапазона для ВСУ. Но Бескрестнов заявляет, что производимые на заводе танковые аналоговые радиостанции Р-173 "уже как десяток лет не актуальны", а завод "фактически не работающий".

"Достаточно посмотреть на объявления о сдаче в аренду цехов и помещений и внешний вид предприятия", - пишет Флеш.

При этом в сети пишут, что месяц назад нардеп Федиенко показал в своем видео продукцию этого завода. Сейчас это видео скрыто.

10:22 Прилеты по объектам энергетики были в Черниговской, Донецкой, Днепропетровской и Харьковской областях, сообщает Минэнерго.

10:20 Так сейчас выглядит Межевая Днепропетровской области на новопавловском направлении. Это важный опорный пункт ВСУ.

09:03 ПВО сбила 106 из 136 беспилотников, запущенных Россией по Украине, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Зафиксировано попадание 29 дронов, еще в трех местах упали обломки.

07:52 В Днепрпетровской области под ударом КАБ и дронов оказались Межевская и Васильковская общины, сообщает ОВА. Загорелась ферма, погибли домашние животные. Также повреждены админздание и линия электропередач.

Беспилотниками был атакован и Павлоградский район: сам Павлоград и Богдановская община. Пострадали трое мужчин, все госпитализированы. Один 38-летний раненый в тяжелом состоянии.

07:48 В Тернополе продолжаются поисково-спасательные работы на месте российского удара, сообщает ГСЧС. По состоянию на утро информация о погибших и травмированных не изменилась: погибли 26 человек, включая трех детей; 93 человека ранены, в том числе 18 детей, 46 человек спасены.

Спасатели работали всю ночь. Разобрано более 700 кв.м завалов, вывезено 230 куб.м разрушенных конструкций. Поиск людей, местонахождение которых до сих пор неизвестно, продолжается.

Работы усложняют раздробленность конструкций, масштабные разрушения и необходимость местами работать исключительно вручную.