На ключевом заседании фракции "Слуги народа" народные депутаты сохранили статус-кво: глава Офиса президента Андрей Ермак остается на своем посту, рассказал нардеп Алексей Гончаренко по итогам закрытого заседания фракции.

По его словам, в президиуме сидели Ермак и глава фракции Давид Арахамия, открытых скандалов не было. Лишь двое депутатов публично подняли вопрос о том, что Ермак должен уйти, одна из них - Марьяна Безуглая.

В ответ, как утверждает Гончаренко, Владимир Зеленский жестко оборвал ее, назвав ё@нутой и послав нах@й (не дословно). После этого президент дал понять, что ни Ермак, ни кто-либо еще в отставку не собирается: "У нас сложные впереди переговоры. Потому работаем". На этом заседание и завершилось.

Параллельно нардеп Ярослав Железняк сообщил, что провалился план по увольнению главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, который якобы продвигал сам Ермак. По его информации, перед встречей Арахамия и другие депутаты направили Зеленскому вопрос от фракции, где фактически содержалось прямое требование "уволить Али-Бабу". В ответ Офис президента попытался перехватить инициативу и первым пойти в атаку, но поддержка этой идеи оказалась минимальной.

По данным Железняка, стало ясно, что за отставку Арахамии не удается собрать и 10% нужных голосов. В результате реализацию плана решили перенести, а критически настроенные депутаты теперь делают ставку на то, что "коллеги дожмут уже давно назревший вопрос".

Ранее мы сообщали, о заявлении Зеленского на фракции, что "коррупция - это нормально".