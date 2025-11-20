Если президент Украины Владимир Зеленский не сместит главу Офиса Президента Андрея Ермака, Украину неминуемо ожидает парламентский кризис.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в украинских политических кругах.

"По словам человека, знакомого с ситуацией, некоторые в партии "Слуга народа" хотят, чтобы Зеленский заменил главу Администрации президента Андрея Ермака, свою правую руку, который играет непосредственную роль в принятии решений о назначениях на высшие должности и критически важных элементах военной стратегии Украины. Президент столкнется с парламентским кризисом, если ему не удастся сместить Ермака, сказал этот человек", – пишет агентство.

Напомним, ранее народный депутат из партии "Голос" Ярослав Железняк заявлял, что Зеленский решил не увольнять Андрея Ермака с поста главы Офиса Президента, а начать контратаку против НАБУ и всех причастных к расследованию дела Тимура Миндича.

