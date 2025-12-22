Одной из главных причин дезертирства военнослужащих в Украине в последнее время стал не страх перед гибелью на фронте, а экономические причины: недовольство маленькой зарплатой и отчаяние из-за невозможности улучшить своё материальное положение.

Об этом "Стране" рассказали военные, которые начали готовиться к уходу в самоволку.

"Это не эмоции и не страх. Давно в армии. Но после принятия госбюджета-2026 стало совершенно очевидно, что власть не пойдёт на повышение зарплат военнослужащим. То есть на увеличение выплат нардепам до 200 тысяч деньги есть, а нам - нет. Типа нас много и на нас всех не напасёшься. Только и у меня уже нет возможности содержать семью при базовом окладе в 20 с копейками тысяч гривен. Жена уже набрала долгов, ибо на эту сумму не выжить", - рассказал нам один из военных.

Его план на ближайший месяц - найти серую работу, то есть без официального оформления, чтобы не светить зарплату, и тихо работать на удалёнке на съёмной квартире, не выходя из дома. Он уже подготовился к его воплощению, сняв со счёта остатки денег. На его имя не записано ни недвижимости, ни автомобиля. Государству нечего арестовать из активов и забрать.

Военный утверждает, что такой же настрой у многих его сослуживцев.

"У нас младенец, жена кормит грудью и не может пойти на работу. Довоенные накопления уже проели и влезаем в долги, которые неясно как возвращать. Зарплаты в 21 тысячу ни на что не хватает. Военнослужащий сейчас не может прокормить семью. СОЧ - единственный вариант. Готовлюсь к нему. Даже в части обсудили, и сержанту нечего было ответить, так и сказал: "Пофиг, делайте как знаете, больше денег не будет". Нас даже удерживать не будут. Уйдём вместе", - рассказал нам военный.

По его словам, сильнее всего на дезертирство настроены военные с семьями и именно по экономической причине. Одиночкам проще: их кормят и одевает воинская часть. По его прогнозу, в ближайшее время СОЧ может стать ещё более массовым явлением в армии. Причём офицеры этому даже не удивляются и не пытаются с этим бороться. Им тоже не хватает денег.

Напомним, с 1 февраля 2023 года военным ВСУ, которые находятся не на передовой и не получают боевые доплаты (а таких большая часть армии), зарплаты, то есть базовый оклад, снизили с 40-45 тысяч гривен в месяц до 20 тысяч. У офицеров в тылу зарплаты тоже небольшие: от 24 тысяч. Это ниже средней зарплаты в Украине, которая в октябре 2025 года составила почти 27 тысяч гривен.

В начале декабря мы приводили заявление министра обороны Дениса Шмыгаля о том, что в украинской казне нет средств, за счёт которых можно было бы поднять зарплаты военным, поэтому власти обсуждают новую контрактную систему с улучшенными условиями.

Также мы рассказывали, что в принятом проекте государственного бюджета Украины на 2026 год народные депутаты увеличили себе выплаты в три раза - до 200 тысяч гривен.