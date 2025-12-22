С 1 января увеличится уровень минимальной заработной платы, которую должны получать сотрудники, чтобы сохранить бронь от мобилизации. Она вырастет с 20 000 до 21 617,50 гривен.

На это обратили внимание украинские СМИ.

Одним из ключевых условий бронирования от армии остается уровень оплаты труда: для сохранения брони работодатель обязан начислять работнику не менее 2,5 минимальной зарплаты. До конца 2025 года минимальная зарплата остаётся на уровне 8 тысяч гривен, однако в госбюджете на 2026 год заложено её повышение до 8 647 гривен. Повышение произойдёт с 1 января. Таким образом, минимальный размер зарплаты для бронирования сейчас должен быть не ниже 20 тысяч гривен, а с января 2026 года - не ниже 21 617,5 гривен. К слову, в эту сумму могут входить не только должностной оклад, но и другие выплаты.

То есть те, кому зарплату не увеличат до нужного уровня, потеряют бронь.

Недавно Кабинет министров внес изменения в порядок бронирования военнообязанных, из-за которых теперь, если работник предприятия имеет бронь, но предприятие теряет статус критически важного, отсрочку могут отменить немедленно, без ожидания сроков истечения бронирования.

А в октябре мы сообщали, что существующие нормы о бронировании сотрудников критических предприятий, у которых есть проблемы с учетными документами, не освобождают от штрафов и уголовной ответственности.