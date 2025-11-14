Мужчинам, которые имеют бронь от мобилизации, хотят запретить выезд за границу.

Об этом сообщил народный депутат Александр Федиенко.

Перед этим сообщалось, что законопроект на эту тему внесла в парламент группа депутатов, в которую он входит.

"Если человек официально забронирован как критически важный для страны, то он должен находиться в Украине", – объяснил Федиенко.

Тем временем еще один автор законопроекта Ирина Фриз заявила, что запретить выезд за границу хотят нарушителям правил военного учета, которые не обновили своевременно свои данные, но получили льготное бронирование на 45 дней.

Нардеп отметила, что забронированные по стандартной процедуре работники смогут выезжать за границу, подписывать международные контракты.

Ранее экс-командир батальона "Айдар" Евгений Дикий заявил, что молодым людям до 22 лет не следовало разрешать выезжать за границу, а нужно было их мобилизовать.

Западные издания также писали о массовом отъезде молодежи из Украины после открытия границ для граждан до 22 лет.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.