Молодым людям до 22 лет не следовало разрешать выезжать за границу, а нужно было их мобилизовать.

Об этом заявил экс-командир батальона "Айдар" Евгений Дикий в интервью на YouTube-канале "Новинарня".

По его словам, из-за "дебильного" постановления Кабинета министров о выезде за два месяца Украину покинули 10 тысяч молодых людей - больше, чем добровольно пошли в армию за полгода по "молодежному контракту".

"К сожалению, мы воспитали такое поколение 18-24, которое сразу уехало, когда им разрешили. Как появилось дебильное, конченное постановление правительства об открытии границ для молодежи до 22 лет, в первый месяц уехало 10 тысяч. Возрастную категорию 18-24 нужно было мобилизовывать и ни в коем случае не разрешать им выезд", - сказал Дикий.

По информации МВД Германии, после открытия границ для украинцев количество въезжающих молодых людей 18–22 лет выросло с 19 в неделю в середине августа до более тысячи в середине сентября и до 1 400–1 800 в октябре.

Ранее западные издания писали о массовом отъезде молодежи из Украины после открытия границ для граждан до 22 лет.

Напомним, недавно член Еврокомиссии Илва Йоханссон предупредила власти Украины о том, что после марта 2027 года Евросоюз свернет программу поддержки украинских беженцев. Поэтому Киев должен готовиться к возвращению самой уязвимой категории людей.