Наплыв молодых украинцев в Германию продолжает расти.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в Берлине, передает Bild.

По информации, количество украинцев 18-22 лет, въезжающих в ФРГ, после открытия для них границ увеличилось с 19 в неделю в середине августа до более чем тысячи человек в неделю в середине сентября, и до 1400-1800 в октябре.

"Возможно, что это фаза усиления миграции после внедрения правил, принятых Украиной этим летом, и что количество молодых мужчин, ищущих защиты, может снова уменьшиться", — заявили в министерстве.

Напомним, в конце августа украинский Кабинет министров постановил, что мужчины в возрасте от 18 до 22 лет могут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения.

Недавно сообщалось, что после принятия документа чаще всего из Украины стала выезжать молодежь из Львова. До трети работающих молодых людей из сотрудников заведений и предприятий покидают страну.

