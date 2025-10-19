Некоторые граждане Венгрии въезжают в ФРГ, оформляясь как беженцы из Украины.

Об этом пишет немецкая газета Die Welt.

Согласно публикации, сотни людей с двойным гражданством – украинским и венгерским – подают заявления о защите, пользуясь привилегиями, предназначенными для украинских беженцев, хотя не соответствуют таковым по правовому статусу.

Немецкие службы начали проверку таких случаев: с осени 2023-го МВД запрашивает у земских властей данные обо всех заявителях, имеющих украинское гражданство и, возможно, также венгерское.

Ранее стало известно, что в Германии сотни румын выдавали себя за беженцев из Украины.

Как мы также сообщали, в Болгарии раскрыли мошенничество с размещением украинских беженцев.

