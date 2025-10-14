Польша находится на пределе возможности принимать беженцев из Украины.

Об этом заявил глава бюро по международной политике в администрации польского президента Марчин Пшидач в эфире RMF FM.

"Мы в целом открытое общество, но в ситуации, когда масштаб превышает возможности инкультурации (ассимиляции в польском обществе - Ред.), начинаются проблемы, а мы не хотим таких проблем в Польше. Я думаю, что в этом смысле мы уже на пределе. Больше мы не можем принимать", - сказал Пшидач.

На вопрос ведущего, означает ли это, что Варшава не будет больше устраивать у себя украинских беженцев, Пшидач не дал прямого ответа.

"Здесь нужно прежде всего начать их инкультурировать. Это происходит через образование, но, конечно, нельзя допустить ситуации, при которой будут создаваться какие-то отдельные районы. Но они создаются, это происходит в целом в Польше. Поэтому я говорю, что нельзя допустить этого", - заявил политик.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о продлении до марта 2026 года специального статуса и помощи для украинских беженцев, а также о прекращении выплат пособий для неработающих иностранцев. Глава канцелярии президента Збигнев Богуцкий уточнил, что это последний раз, когда Навроцкий подписал закон о специальной помощи для украинцев.

Ранее сообщалось, что член Еврокомиссии Илва Йоханссон предупредила власти Украины о том, что после марта 2027 года ЕС свернет программу поддержки украинских беженцев.