Президент Владимир Зеленский заявил, что в Европе не хотят увеличения потока беженцев из Украины.

По его словам, в европейских странах украинцы претендуют на социальную помощь, и потому европейские страны не хотят видеть новых беженцев из Украины.

В этом контексте украинский президент также потопил официальную версию причин открытия границ для выезда парней до 22 лет.

Он отметил, что границы открыли, чтобы они не уезжали, а заканчивали школу в Украине.

"Наша логика в том, что иначе мальчиков в наших школах просто не будет в старших классах. Они не будут заканчивать школы в Украине", - заявил Зеленский.

Напомним, СМИ пишут о массовом отъезде молодежи из страны после открытия границ.

Ранее мы писали, что каждый третий украинский работодатель сообщает об увольнении своих сотрудников в возрасте 18-22 лет после открытия границ для граждан этой возрастной категории.

