Каждый третий украинский работодатель сообщает об увольнении своих сотрудников в возрасте 18-22 лет после открытия границ для граждан этой возрастной категории.

Об этом свидетельствует опрос на сайте Work.ua.

Сайт задал вопрос, увеличилось ли в вашей компании количество увольнений после открытия границ для молодежи. 37% владельцев бизнесов выбрали вариант ответа "Да, уже начались увольнения этой категории".

Еще 27% отметили, что увольнения есть, но не массовые - в порядке обычного.

Особенно остро проблему с увольнениями молодых сотрудников ощутил крупный бизнес, компании со штатом более 1000 человек. Больше всех пострадали гостинично-ресторанный бизнес (65%), розничная торговля (59%) и пищевая промышленность (52%).

Work.ua также фиксирует, что после открытия границ доля молодых мужчин 18-22 лет, которые ищут работу с помощью этого сервиса, сократилась с 16 до 11%.

К слову, в Национальном университете "Львовская политехника" наблюдается отток за границу уже поступивших первокурсников, о чём сообщила ректор учреждения Наталья Шаховская.

"Приближаясь к возрасту, когда нельзя будет пересекать границу, они уезжают. Мы общаемся с родителями, с самими абитуриентами. Но скорее всего, безопасность является тем фактором, который университет не может гарантировать и преодолеть сомнения родителей", - отметила Шаховская.

Ранее СМИ сообщали, что с первого дня после обнародования постановления Кабмина, разрешающего молодежи мужского пола 18–22 лет покидать Украину, персонал этой категории начал массово увольняться. Особенно ощутимой утечка кадров стала в сфере обслуживания, где традиционно работает много молодежи.

А в Ровно кафе закрывается из-за массового отъезда молодых работников после открытия для них границы. За последние две недели за границу уехали почти 10 сотрудников.