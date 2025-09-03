Выезд всем украинцам за границу разрешат не сразу после отмены военного положения, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Будет переходной период небольшой, потом этот электоральный цикл (вероятно, имеются в виду выборы президента и парламента, – Ред.), далее открытые границы и так далее", – сказал он.

Ранее военные предлагали использовать для мобилизации реестр избирателей Украины. С таким предложением выступил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко.

По его словам, этот реестр наиболее заполнен и передает наиболее точную информацию, потому что показывает, кто и где голосовал в свое время.

"Кто-то начнет кричать, что это ограничит людей до выборов. Нет, сейчас нам нужно думать не о выборах, а о защите Украины и победе. А о других нюансах – где и кому дискомфортно – можно будет говорить потом", – считает Тимочко.

Известно также, что в Украине собираются ввести уголовную ответственность за незаконный выезд за границу во время военного положения.

Согласно документу, наказание грозит тем, кто попытается пересечь границу вне официальных пунктов пропуска. Также уголовная ответственность будет предусмотрена за повреждение или уничтожение объектов пограничной инфраструктуры и за нарушение установленных сроков пребывания за границей.

Мы также выясняли, почему Зеленский решил открыть границы страны для молодых украинцев. Недостаток личного состава называется сейчас в качестве одной из главных проблем ВСУ и из-за этого Зеленского уже неоднократно представители стран Запада и многие военные призывали снизить возраст мобилизации до 18 лет. После того как правительство вместо этого сегодня все-таки приняло решение открыть границу для парней до 22 лет, то сходу появилось одно объяснение такого шага – на Банковой уверены в скором окончании боевых действий, но этому решению есть ещё как минимум четыре разных объяснения.