В Украине хотят ввести уголовную ответственность за незаконный выезд за границу во время военного положения
Кабинет министров Украины инициировал законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за незаконный выезд за пределы страны во время военного положения. Об этом сообщили украинские издания со ссылкой на представителя правительства в парламенте.
Согласно документу, наказание грозит тем, кто попытается пересечь границу вне официальных пунктов пропуска. Также уголовная ответственность будет предусмотрена за повреждение или уничтожение объектов пограничной инфраструктуры и за нарушение установленных сроков пребывания за границей.
С начала полномасштабного вторжения власти Украины неоднократно регистрировали случаи незаконного пересечения границы мужчинами призывного возраста. Пограничниками задержаны тысячи украинцев, пытавшихся покинуть страну вне пунктов пропуска - через реки, лесные участки или при помощи поддельных документов. До сих пор такие действия квалифицировались как административное правонарушение, однако правительство предлагает ужесточить ответственность, переведя их в разряд уголовных.
Инициатива связана с продолжающимся военным положением, которое ограничивает выезд мужчин от 18 до 60 лет за границу. Кабмин отмечает, что массовые попытки нелегального пересечения границы не только подрывают мобилизационные ресурсы, но и создают угрозу безопасности страны.
В марте 2022 года в Украине собирались ввести уголовную ответственность за незаконный выезд за границу во время войны для целого списка граждан. Прежде всего - военнообязанных.
Нарушителям грозили достаточно серьезные наказания - тюремные срокаи от 5 до 10 лет и конфискация имущества. В отношении должностных лиц или пограничников, которые станут помогать "невыездным" меры еще жестче - сроки от 7 до 12 лет плюс конфискация.
Ранее стало известно, что власти Львовщины выпускали украинцев за границу по документам с подписью российского императора.