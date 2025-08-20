Кабинет министров Украины инициировал законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за незаконный выезд за пределы страны во время военного положения. Об этом сообщили украинские издания со ссылкой на представителя правительства в парламенте.

Согласно документу, наказание грозит тем, кто попытается пересечь границу вне официальных пунктов пропуска. Также уголовная ответственность будет предусмотрена за повреждение или уничтожение объектов пограничной инфраструктуры и за нарушение установленных сроков пребывания за границей.

С начала полномасштабного вторжения власти Украины неоднократно регистрировали случаи незаконного пересечения границы мужчинами призывного возраста. Пограничниками задержаны тысячи украинцев, пытавшихся покинуть страну вне пунктов пропуска - через реки, лесные участки или при помощи поддельных документов. До сих пор такие действия квалифицировались как административное правонарушение, однако правительство предлагает ужесточить ответственность, переведя их в разряд уголовных.

Инициатива связана с продолжающимся военным положением, которое ограничивает выезд мужчин от 18 до 60 лет за границу. Кабмин отмечает, что массовые попытки нелегального пересечения границы не только подрывают мобилизационные ресурсы, но и создают угрозу безопасности страны.

В марте 2022 года в Украине собирались ввести уголовную ответственность за незаконный выезд за границу во время войны для целого списка граждан. Прежде всего - военнообязанных.

Нарушителям грозили достаточно серьезные наказания - тюремные срокаи от 5 до 10 лет и конфискация имущества. В отношении должностных лиц или пограничников, которые станут помогать "невыездным" меры еще жестче - сроки от 7 до 12 лет плюс конфискация.

