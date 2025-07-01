Львовская областная военная администрация признала, что выпускала мужчин за границу по документам с подписью российского императора Александра III.

Об этом говорится на сайте ОВА.

В администрации признают ответственность и объясняют, что избрали поддержку фронта, даже несмотря на "риск единичных нарушений".

"Не снимая с себя ответственности, хотим подчеркнуть – в условиях чрезвычайной ситуации возможны отдельные нарушения. Однако, выбирая между полной остановкой выездов (и срывом волонтерской помощи фронту) и риском единичных нарушений, мы выбрали второе – чтобы армия не осталась без поддержки", - говорится в заявлении.

По данным Львовской ОВА, из более 50 тысяч мужчин, которым та разрешила выезд, не вернулись вовремя 3,7%, то есть 1 920 граждан.

Напомним, накануне местные издания сообщали, что Львовская ОВА согласовывала выезд мужчин за границу на основании обращений от несуществующей общественной организации, в которых стояла подпись российского императора Александра III.

Ранее мы писали, что пятеро мужчин под видом волонтеров из "Красного Креста" пытались бежать в Румынию.

Также мы рассказывали в отдельном материале, как поменялись способы выезда украинских мужчин за границу.