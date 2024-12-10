На Закарпатье "военком" печатал на принтере справки о непригодности к службе по состоянию здоровья
В Закарпатской области мужчина выдавал себя за сотрудника ТЦК и за 18 тысяч долларов печатал на принтере для желающих уклониться от мобилизации фиктивные документы о непригодности к воинской службе.
Об этом сообщает полиция Закарпатской области в Фейсбуке.
"32-летний житель Раховского района, выдавая себя за работника ТЦК и СП, обещал военнообязанным получить фиктивные документы о непригодности к службе по состоянию здоровья.
Злоумышленник за 18 тысяч долларов предлагал удостоверение о непригодности к службе, однако после получения средств передавал клиентам поддельные документы, напечатанные на обычном принтере. Задержание мошенника произошло сразу после получения очередной суммы денег", - говорится в сообщении правоохранителей.
Мужчине инкриминируют мошенничество в крупных размерах и подделку документов. Уголовные дела переданы в суд, а подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.
Ранее мы рассказывали, что на Волыни начальник ТЦК за три тысячи долларов делал документы о непригодности к воинской службе.
Также в Верховной Раде рассказывали, что в Украине начали продавать бланки незаполненных мобилизационных повесток с проставленными печатями. Подобный подлог документов помогает уклоняющимся от службы избежать получения настоящей повестки. Цена незаполненной повестки с печатями стартует от тысячи гривен.