В Закарпатской области мужчина выдавал себя за сотрудника ТЦК и за 18 тысяч долларов печатал на принтере для желающих уклониться от мобилизации фиктивные документы о непригодности к воинской службе.

Об этом сообщает полиция Закарпатской области в Фейсбуке.

"32-летний житель Раховского района, выдавая себя за работника ТЦК и СП, обещал военнообязанным получить фиктивные документы о непригодности к службе по состоянию здоровья.

Злоумышленник за 18 тысяч долларов предлагал удостоверение о непригодности к службе, однако после получения средств передавал клиентам поддельные документы, напечатанные на обычном принтере. Задержание мошенника произошло сразу после получения очередной суммы денег", - говорится в сообщении правоохранителей.

Мужчине инкриминируют мошенничество в крупных размерах и подделку документов. Уголовные дела переданы в суд, а подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее мы рассказывали, что на Волыни начальник ТЦК за три тысячи долларов делал документы о непригодности к воинской службе.

Также в Верховной Раде рассказывали, что в Украине начали продавать бланки незаполненных мобилизационных повесток с проставленными печатями. Подобный подлог документов помогает уклоняющимся от службы избежать получения настоящей повестки. Цена незаполненной повестки с печатями стартует от тысячи гривен.