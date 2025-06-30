Львовская областная военная администрация согласовывала выезд мужчин за границу на основании обращений от несуществующей общественной организации, в которых стояла подпись российского императора Александра III.

Об этом сообщают местные издания.

По их информации, по этим обращениям границу пересекли восемь мужчин, семь из них в Украину не вернулись.

Издания добавляют, что обращения исходили от общественной организации "Гуманитарная надежда нации", которая использовала скопированную в Википедии подпись российского императора.

Ранее мы рассказывали, что в Закарпатской области мужчина выдавал себя за сотрудника ТЦК и за 18 тысяч долларов печатал на принтере для желающих уклониться от мобилизации фиктивные документы о непригодности к воинской службе.

Также мы писали, что киевлянин пытался пересечь границу со Словакией по копии информационной страницы паспорта гражданина Нигерии, на которого, как ему казалось, он был визуально похож.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play