Шеф-редактор телеканала "Прямой" Виктор Медведь в феврале 2024 года пытался выехать из Украины по поддельным документам, но его не выпустили пограничники.

Об этом сообщают "Волынские новости" со ссылкой на приговор Любомльського районного суда Волынской области.

В публикации указано не полное имя журналиста - Виктор М. СМИ предполагают, что речь идет о Медведе, который с 2019 года работает шеф-редактором телеканала "Прямой". Сам он этой информации не подтверждал.

В решении суда сказано, что журналист через неустановленное лицо оформил себе поддельные документы: удостоверение военнообязанного и справку военно-врачебной комиссии о том, что у него вирусный гепатит в тяжелой форме. Утром 19 февраля 2024 по этим документам он попытался выехать в Польшу, но пограничники усмотрели в них нарушения.

В суде шеф-редактор признал свою вину и заплатил штраф 68 тысяч гривен.

Судя по Фейсбуку Медведя, он активно занимается футболом и участвует в любительских турнирах.

Собственником телеканала "Прямой" является экс-президент и глава "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

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