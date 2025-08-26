Когда Зеленский на прошлой неделе озвучил идею открыть границы для молодежи младше 22 лет, эта новость была воспринята с большим скепсисом относительно практической реализации сказанного. Так как открытие границ наверняка приведет к тому, что многие парни возрастом от 18 до 22 лет выедут из Украины.



При том что недостаток личного состава называется сейчас в качестве одной из главных проблем ВСУ и из-за этого Зеленского уже неоднократно представители стран Запада и многие военные призывали снизить возраст мобилизации до 18 лет. И, после того как правительство вместо этого сегодня все-таки приняло решение открыть границу для парней до 22 лет, сходу появилось одно объяснение такого шага – на Банковой уверены в скором окончании боевых действий.



Такая версия вполне возможна, но она не единственная. Можно назвать еще как минимум три других.

Власти намерены в ближайшее время ужесточить мобилизационный режим, и потому для баланса решили дать послабления одной из категорий военнообязанных. Какие могут внедрить ужесточения? Например - провести через Раду скандальный законопроект об уголовной ответственности за нелегальное пересечение границы. Или же снизить возраст мобилизации до 23 лет. Хотя последнее может дать обратный эффект – если возраст мобилизации снизят до 23 лет, то это максимально ускорит отъезд парней младше 22 лет через открывшиеся границы. И по итогу резерв военнообязанных в целом резко сократится. Власти таким образом пытаются остановить массовый отъезд парней младше 18 лет, побуждая их оставаться в стране, чтобы хотя бы те поступили в украинские вузы. Это не исключает того, что в будущем, если война затянется, возраст мобилизации будет снижен сразу до 18 лет. И, таким образом, под нее потенциально попадет большее число парней за счет тех, кто ранее планировал выехать до 18 лет за границу, но после нынешнего открытия границ передумал. Власти просто пытаются отдельными послаблениями создать среди украинцев ощущение того, что "жизнь налаживается, ситуация стабилизируется, окончание войны не за горами", как бы отвечая на нарастающее в обществе стремление к миру. Не исключено, что военные посчитали, что резерва за счет по-прежнему не выездных парней, которым сейчас от 23 до 25 лет, на ближайшие два года войны хватит, а если этот расчет окажется неверным и ситуация с живой силой станет совсем критической, то в любой момент возраст мобилизации можно будет понизить вплоть до 18 лет (см. пункт 2).

