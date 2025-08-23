Масштабная мобилизация не решит проблем украинской армии на передовой.

Об этом в интервью журналистке Наталье Мосейчук заявил бывший начальник штаба полка "Азов" Богдан Кротевич.

"Даже если завтра условно за один день в армию мобилизуют 100 тысяч украинских военнослужащих, они пройдут месячный базовый курс и попадут в войска, это изменит обстановку (на фронте - Ред.) буквально на пару недель, а потом всё снова вернётся туда, где было", – пояснил Кротевич.

По его мнению, "сейчас у нас не то чтобы нет резервов, а те, что перебрасываются, – это где-то у кого-то отобрали".

Экс-начштаба заявил, что недоукоплектованные бригады бросают на штурмы (что, вероятно, и не даёт мобилизации восполнять потери - Ред.).

"Бригады стоят на линии фронта с укомплектованностью 30%. По уставу они вообще небоеспособны. Однако им постоянно приходят приказы наступать, восстанавливать тактическое положение, возвращать позиции и так далее. А они даже обороняться не могут", – добавил бывший начальник штаба "Азова".

Ранее инструкторы учебных центров ВСУ жаловались на присылаемых ТЦК мобилизованных, из-за чего в войсках нет людей.

Напомним, подавший в отставку командир из 47-й бригады ВСУ обвиняет командование в том, что его бригаду "пытаются стереть".